連日雨勢重創血庫　南部醫療用血告急亟需捐血幫助

▲截止7日上午，南部地區（嘉南高屏澎東地區）醫療用血僅存約4天的血液庫存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到近期天候不佳，南部地區雨勢不斷，尤其是高雄捐血中心所轄的縣市嘉南高屏澎東地區，近日因為雨勢不斷嚴重影響民眾出門捐血的意願，台南捐血站表示，這2週以來不管是各地捐血站/室或是派往各地的捐血車，因為受到雨勢的影響，捐血量比預期短少了近6000袋，對南部地區醫療用血造成嚴重的衝擊。

截止7日上午，南部地區（嘉南高屏澎東地區）醫療用血僅存約4天的血液庫存，但每日醫院的需求量卻需2100袋。如果不趕緊補充醫療所需的血液，南部地區的醫療血庫將會面臨短缺的困境，對眾多急需輸血的病友造成極大的影響。

台南捐站發出了緊急呼籲，目前中央氣象局已經解除豪雨特報，天氣也逐漸好轉，希望南部地區的鄉親朋友們，只要身體健康，兩週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，可以利用端午節連續假期前往附近的捐血站/室或捐血車捐血。目前血庫缺血的危機，需要每一位鄉親朋友的響應及幫助，以挽救急需輸血的病友。

有關捐血地點及捐血活動訊息可以至高雄捐血中心官網或FB粉絲團查詢。

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