美國務卿布林肯下周出訪中東　對促成加薩停火協議加強壓力

▲美國國務卿布林肯預計下周出訪中東。（圖／路透）

記這張寧倢／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於下周訪問中東，旨在對加薩停火及人質釋放達成協議加強壓力。美國政府認為此協議可能將結束在加薩走廊的戰爭。

根據CNN報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於7日宣布，布林肯將前往埃及、以色列、約旦和卡達，與合作夥伴討論達成停火協議並釋放所有人質的必要性。

米勒表示，布林肯將強調哈瑪斯（Hamas）接受目前談判提案的重要性，這一提案與哈瑪斯5月支持的版本幾乎相同。米勒指出，哈瑪斯尚未對目前的提案作出正式回應，但美國希望哈瑪斯儘快回應，「我們將持續等待。」一名知情人士6日曾表示，他們估計未來幾天內就會收到回應。

米勒說，布林肯將在會議中討論該提案對以色列人和巴勒斯坦人的益處，尤其是這有助於減輕加薩的痛苦，並允許人道主義援助可大規模進入加薩，讓巴勒斯坦人民回到他們的社區。

另外，布林肯還將強調，此停火協議可以緩解以色列北部邊境的緊張局勢，使流離失所的以色列和黎巴嫩家庭都能夠返回家園。協議也將為以色列與阿拉伯鄰國之間的進一步融洽創造條件，加強以色列的長期安全，改善區域穩定。布林肯預計重申防止衝突進一步升級的必要性。

在布林肯出訪之前，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）和國家安全委員會（NSC）官員麥格克（Brett McGurk）已經訪問過中東，隨後拜登總統概述了暫擬的協議提案。拜登政府近一周以來持續推動埃及、卡達和土耳其等國對哈瑪斯施加壓力，並建議採取凍結哈瑪斯成員的銀行帳戶和限制自由旅行等手段，迫使哈瑪斯接受協議。