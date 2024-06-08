　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿布林肯下周出訪中東　對促成加薩停火協議加強壓力

▲▼ 美國國務卿布林肯出訪以色列。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯預計下周出訪中東。（圖／路透）

記這張寧倢／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於下周訪問中東，旨在對加薩停火及人質釋放達成協議加強壓力。美國政府認為此協議可能將結束在加薩走廊的戰爭。

根據CNN報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於7日宣布，布林肯將前往埃及、以色列、約旦和卡達，與合作夥伴討論達成停火協議並釋放所有人質的必要性。

米勒表示，布林肯將強調哈瑪斯（Hamas）接受目前談判提案的重要性，這一提案與哈瑪斯5月支持的版本幾乎相同。米勒指出，哈瑪斯尚未對目前的提案作出正式回應，但美國希望哈瑪斯儘快回應，「我們將持續等待。」一名知情人士6日曾表示，他們估計未來幾天內就會收到回應。

米勒說，布林肯將在會議中討論該提案對以色列人和巴勒斯坦人的益處，尤其是這有助於減輕加薩的痛苦，並允許人道主義援助可大規模進入加薩，讓巴勒斯坦人民回到他們的社區。

另外，布林肯還將強調，此停火協議可以緩解以色列北部邊境的緊張局勢，使流離失所的以色列和黎巴嫩家庭都能夠返回家園。協議也將為以色列與阿拉伯鄰國之間的進一步融洽創造條件，加強以色列的長期安全，改善區域穩定。布林肯預計重申防止衝突進一步升級的必要性。

在布林肯出訪之前，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）和國家安全委員會（NSC）官員麥格克（Brett McGurk）已經訪問過中東，隨後拜登總統概述了暫擬的協議提案。拜登政府近一周以來持續推動埃及、卡達和土耳其等國對哈瑪斯施加壓力，並建議採取凍結哈瑪斯成員的銀行帳戶和限制自由旅行等手段，迫使哈瑪斯接受協議。

ET快訊
水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」
台劇「3大男女神」搭北捷摘口罩！　隔壁民眾滑手機
卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當
黃鶯鶯素顏現身靈堂　擁抱邱瓈寬
180公分帥男約砲戴套！　慘遇「毒玫瑰」下體流膿
機票印一排神秘「SSSS」　旅遊達人曝1類人中獎率高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」　連跑外送都被禁

英外相卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當

日本研擬建造3萬噸「大型巡邏船」　加強巡視釣魚臺海域

美國務卿布林肯下周出訪中東　對促成加薩停火協議加強壓力

禁止沒水準韓國遊客進入！老人在神社丟菸蒂、拉屎　日本人怒了

性開放單親媽「忘記孩子是誰的」　連找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

普丁罕見承認！　每月「5千名俄兵」在烏克蘭陣亡

以軍遭列入「全球侵犯兒童罪犯」名單！　以色列怒轟聯合國：可恥

從宇宙拍下《地出》震撼一幕！　阿波羅8號太空人威廉安德斯逝世

台灣政府捐贈巴西幣100萬元　援助南大河州洪災

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」　連跑外送都被禁

英外相卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當

日本研擬建造3萬噸「大型巡邏船」　加強巡視釣魚臺海域

美國務卿布林肯下周出訪中東　對促成加薩停火協議加強壓力

禁止沒水準韓國遊客進入！老人在神社丟菸蒂、拉屎　日本人怒了

性開放單親媽「忘記孩子是誰的」　連找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

普丁罕見承認！　每月「5千名俄兵」在烏克蘭陣亡

以軍遭列入「全球侵犯兒童罪犯」名單！　以色列怒轟聯合國：可恥

從宇宙拍下《地出》震撼一幕！　阿波羅8號太空人威廉安德斯逝世

台灣政府捐贈巴西幣100萬元　援助南大河州洪災

屏東三地門共融生活中心市集　展現營運成果

國民黨國會3策略曝光！　全力拼返「民生」戰場

水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」　連跑外送都被禁

藍委嗆綠突襲「救國團條款」　柯建銘傻眼：自己缺席說我們偷襲

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

英外相卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當

陸女試用期狂被約「潛規則」　拒絕後遭主管「踢出工作群組」

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

玉山盃／美日球探聚焦！火球男蕭齊等旅外　林維恩相約美國見

1個月收3次詐騙包裹！作家怒：政府不解決嗎？　4超商申訴方式必看

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蘇丹驚傳屠村　準軍事團體攻擊逾百人喪命

美女警自拍「女女性愛片」外流！

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝

他寄千件短褲到日本　萬顆鈕扣「驗出毒品」

聖母峰清出11噸垃圾　還有200具遺體待領回

19歲男溺水　拍攝者不救還問：累了嗎

YTR搭直升機「炸藍寶堅尼」逮捕　恐被關10年

愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」

新大樓疑「擋住富士山」　建商申請作廢全拆

性開放單親媽　找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

丹麥女總理被男子毆打「傷勢不明」　兇手遭逮捕

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

加拿大航空波音客機引擎噴火　恐怖畫面曝光

更多熱門

相關新聞

以軍遭聯合國列入「全球侵犯兒童罪犯」名單

以軍遭聯合國列入「全球侵犯兒童罪犯」名單

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，聯合國將以色列軍方列入「全球侵犯兒童罪犯」名單，並稱這一決定相當可恥，可能會影響以色列與聯合國的關係。

愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」

愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」

埃及示警：錯過新停火協議會很糟糕

埃及示警：錯過新停火協議會很糟糕

哈瑪斯人數驟減　改變戰略伏擊以軍

哈瑪斯人數驟減　改變戰略伏擊以軍

空襲聯合國學校40死　以軍：不知有平民傷亡

空襲聯合國學校40死　以軍：不知有平民傷亡

關鍵字：

美國國務卿布林肯中東加薩停火人質釋放停火協議以色列哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面