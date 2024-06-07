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空襲「加薩聯合國學校」釀40死　以色列軍方：不知有平民死亡

▲▼ 以色列6日凌晨空襲加薩紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）經營的學校導致40人死亡。（圖／路透）

▲以色列空襲加薩由聯合國經營的學校導致40人死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列6日凌晨計畫性空襲加薩一所聯合國學校，目前死亡人數已攀升至40人，包含多名兒童與婦女。以色列稱，這場襲擊是針對藏匿在該處的20至30名哈瑪斯武裝分子；美國白宮則表示，將要求以色列提供更多資訊，「他們有權打擊哈瑪斯，但怎麼做很重要。」

根據CNN報導，以色列6日凌晨空襲加薩紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）經營的學校，該所學校容納約6000位流離失所的難民；附近艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，這場空襲造成至少40人喪生，但目前仍陸續有傷者被送入，死傷數恐繼續攀升。

▲▼ 以色列6日凌晨空襲加薩紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）經營的學校導致40人死亡。（圖／路透）

▲▼以色列空襲加薩一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）經營的學校。（圖／路透）

▲▼ 以色列6日凌晨空襲加薩紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）經營的學校導致40人死亡。（圖／路透）

當地記者達赫（J﻿aber Abu Daher）回憶，學校至少被3枚導彈擊中，穿透了這棟三層樓建築，「我們在裡面睡覺，突然看到火箭落下，我抱著我的孩子跑出去，但睡在另一間房間的親戚全死了。」

達赫痛訴，以色列總理納坦雅胡正在殺害平民，「他沒有殺害激進分子，殺害的是在近東救濟工程處設施裡睡覺的無辜民眾，這些兒童和老人做了什麼？他在找哈瑪斯的人？去找他們，為什麼要在學校裡殺我們？」

▲▼ 以色列6日凌晨空襲加薩紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）經營的學校導致40人死亡。（圖／路透）

▲學校遭襲擊後地上留有大片血跡。（圖／路透）

以色列軍方也證實了這起空襲，並稱目標是哈瑪斯在學校內的一處據點，以軍發言人勒納（Peter Lerner）表示，這次襲擊的目標是「20到30名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織」的激進分子，這些人正在利用這些設施計劃和實施針對以色列軍隊的襲擊。

勒納說，這次的行動擊斃了9名哈瑪斯分子，但他也說，「以色列軍方無法充分了解是否有平民傷亡。」

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，拜登政府目前正與以色列進行溝通，目前無法獨立核實事情原委，希望以色列能提供更多資訊，「他們（以色列）絕對有權利打擊哈瑪斯，我們知道哈瑪斯在民用設施中設據點、在房屋下挖地道等，但他們（以色列）怎麼做很重要，我們不希望看到任何平民傷亡。」

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