　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍遭列入「全球侵犯兒童罪犯」名單！　以色列怒轟聯合國：可恥

▲▼ 加薩南部城市拉法。（圖／路透）

▲聯合國上月公布的數據顯示，在以哈長達8個月的衝突中，加薩走廊共有7797名兒童被殺害。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，聯合國將以色列軍方列入「全球侵犯兒童罪犯」名單，並稱這一決定相當可恥，可能會影響以色列與聯合國的關係。

根據《路透社》報導，爾登表示，他是在7日被正式告知這一決定，並對此感到相當震驚與厭惡，「將以色列列入名單是一個相當可恥的決定。」以色列外交部長卡茲（Yisrael Katz）表示，這一決定將會對以色列和聯合國的關係產生影響。

而聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將在14日向聯合國安理會提交一份兒童與武裝衝突報告，內容涵蓋交戰地區勢力殺害、殘害、性虐待、綁架或招募兒童、拒絕提供援助，還有以學校和醫院為攻擊目標等問題，其中也包含這一份名單。

爾登說，他被告知以色列已被列入沒有採取適當措施保護兒童的名單中。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明稱，「聯合國在加入支持哈瑪斯殺手的行列時，將自己列入了歷史的黑名單中。」

這份報告由聯合國秘書長兒童與武裝衝突特別代表甘巴（Virginia Gamba）編撰。消息人士透露，除了以色列軍隊以外，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）也都被列入名單中。

聯合國上月公布的數據顯示，在以哈長達8個月的衝突中，加薩走廊共有7797名兒童被殺害；以色列全國兒童委員會（National Council for the Child）指出，哈瑪斯去年10月7日發動襲擊時，有38名兒童喪生；另外被挾持到加薩的250名人質中，有42人是兒童，目前已有40人獲釋。

ET快訊
人夫性成癮！產前2天還想要　妻見他下單「E奶援交」崩潰
「意淫他國養出的名人」粉專批黃仁勳：逛夜市討好台人　被罵到刪
台中某國小童拿美工刀追砍4同學！　家長嚇壞
涉製偽藥！　衛福部公布下架12款產品
93支嘉獎！「頭部中彈」勇警考績只得乙　原因曝光
訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒照做　下秒房間被取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

禁止沒水準韓國遊客進入！老人在神社丟菸蒂、拉屎　日本人怒了

性開放單親媽「忘記孩子是誰的」　連找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

普丁罕見承認！　每月「5千名俄兵」在烏克蘭陣亡

以軍遭列入「全球侵犯兒童罪犯」名單！　以色列怒轟聯合國：可恥

從宇宙拍下《地出》震撼一幕！　阿波羅8號太空人威廉安德斯逝世

台灣政府捐贈巴西幣100萬元　援助南大河州洪災

日本警方也吃驚！他寄1000件短褲到日本　一萬顆鈕扣「驗出毒品」

拜登兒韓特出庭受審　第一夫人吉兒與孫女現身！祖孫3代法院聚首

美YTR搭直升機「轟炸藍寶堅尼」遭逮捕！　恐被關10年

美前司令：中國已改變現狀　美對台應轉向戰略清晰

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

禁止沒水準韓國遊客進入！老人在神社丟菸蒂、拉屎　日本人怒了

性開放單親媽「忘記孩子是誰的」　連找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

普丁罕見承認！　每月「5千名俄兵」在烏克蘭陣亡

以軍遭列入「全球侵犯兒童罪犯」名單！　以色列怒轟聯合國：可恥

從宇宙拍下《地出》震撼一幕！　阿波羅8號太空人威廉安德斯逝世

台灣政府捐贈巴西幣100萬元　援助南大河州洪災

日本警方也吃驚！他寄1000件短褲到日本　一萬顆鈕扣「驗出毒品」

拜登兒韓特出庭受審　第一夫人吉兒與孫女現身！祖孫3代法院聚首

美YTR搭直升機「轟炸藍寶堅尼」遭逮捕！　恐被關10年

美前司令：中國已改變現狀　美對台應轉向戰略清晰

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

高雄港務警察總隊慶祝警察節　表揚績優同仁還公益捐血

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

大樓有「一條龍服務」增值性更好？全場吵翻：要看1條件

六福村空中腳踏車故障　妙齡女孩爬「3層樓超長梯」驚險獲救

關懷弱勢度佳節　國際養心會捐米8000公斤助弱勢過端午

「敏感肌天花板」出超清爽戶外防曬！安全防水耐汗夏天必備

知名冰淇淋突發公告「全商品降價」　粉絲超驚喜：太有良心了

港男「全身瘀傷」被丟包醫院對面　急救後不治身亡

參加「月老聯誼」真的脫單　台南鹿耳門聖母廟送新人金牌

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

國際熱門新聞

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蘇丹驚傳屠村　準軍事團體攻擊逾百人喪命

美女警自拍「女女性愛片」外流！

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝

聖母峰清出11噸垃圾　還有200具遺體待領回

19歲男溺水　拍攝者不救還問：累了嗎

他寄千件短褲到日本　萬顆鈕扣「驗出毒品」

YTR搭直升機「炸藍寶堅尼」逮捕　恐被關10年

愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」

新大樓疑「擋住富士山」　建商申請作廢全拆

丹麥女總理被男子毆打「傷勢不明」　兇手遭逮捕

加拿大航空波音客機引擎噴火　恐怖畫面曝光

降息預期下滑　美股收黑87點

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

更多熱門

相關新聞

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

俄羅斯總統普丁7日表示，俄羅斯不需要利用核武來確保戰爭勝利，但在例外的狀況下是能夠動用的。他也警告，即便有美國幫忙，歐洲國家對俄羅斯的核攻擊仍無招架之力，因為歐洲根本沒有預警系統，「從某個意義上來說，他們幾乎是毫無防備的。」

蘇丹驚傳屠村　準軍事團體攻擊逾百人喪命

蘇丹驚傳屠村　準軍事團體攻擊逾百人喪命

愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」

愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」

埃及示警：錯過新停火協議會很糟糕

埃及示警：錯過新停火協議會很糟糕

義外長：若可劃定邊界　支持承認巴勒斯坦建國

義外長：若可劃定邊界　支持承認巴勒斯坦建國

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊聯合國

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面