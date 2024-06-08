以軍遭列入「全球侵犯兒童罪犯」名單！　以色列怒轟聯合國：可恥

▲聯合國上月公布的數據顯示，在以哈長達8個月的衝突中，加薩走廊共有7797名兒童被殺害。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，聯合國將以色列軍方列入「全球侵犯兒童罪犯」名單，並稱這一決定相當可恥，可能會影響以色列與聯合國的關係。

根據《路透社》報導，爾登表示，他是在7日被正式告知這一決定，並對此感到相當震驚與厭惡，「將以色列列入名單是一個相當可恥的決定。」以色列外交部長卡茲（Yisrael Katz）表示，這一決定將會對以色列和聯合國的關係產生影響。

而聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將在14日向聯合國安理會提交一份兒童與武裝衝突報告，內容涵蓋交戰地區勢力殺害、殘害、性虐待、綁架或招募兒童、拒絕提供援助，還有以學校和醫院為攻擊目標等問題，其中也包含這一份名單。

爾登說，他被告知以色列已被列入沒有採取適當措施保護兒童的名單中。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明稱，「聯合國在加入支持哈瑪斯殺手的行列時，將自己列入了歷史的黑名單中。」

這份報告由聯合國秘書長兒童與武裝衝突特別代表甘巴（Virginia Gamba）編撰。消息人士透露，除了以色列軍隊以外，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）也都被列入名單中。

聯合國上月公布的數據顯示，在以哈長達8個月的衝突中，加薩走廊共有7797名兒童被殺害；以色列全國兒童委員會（National Council for the Child）指出，哈瑪斯去年10月7日發動襲擊時，有38名兒童喪生；另外被挾持到加薩的250名人質中，有42人是兒童，目前已有40人獲釋。