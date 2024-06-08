無須動用核武打擊烏克蘭　普丁：歐洲毫無招架之力

▲俄羅斯總統普丁再次對動用核武發出警告。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁7日表示，俄羅斯不需要利用核武來確保戰爭勝利，但在例外的狀況下是能夠動用的。他也警告，即便有美國幫忙，歐洲國家對俄羅斯的核攻擊仍無招架之力，因為歐洲根本沒有預警系統，「從某個意義上來說，他們幾乎是毫無防備的。」

根據路透社、BBC報導，普丁7日在聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）接受訪問，當主持人提到俄羅斯是否準備好用「核武手槍」對準支持烏克蘭的西方國家時，他表示目前沒有使用核武的條件，「在國家主權和領土完整受到威脅的例外情況下，（核武）是可以使用的，我認為還沒有出現過這樣的情況，沒有這個必要。」

普丁指出，即便美國給予核武支援，俄羅斯所擁有的戰術性核武還是比歐洲大陸多，「歐洲沒有一個發展完備的預警系統，從某個意義上來說，他們幾乎是毫無防備的。」

普丁也說，他不排除修改俄羅斯的核武原則，如果有必要，俄羅斯可以測試核武器，「這項原則是一個鮮活的工具，我們正在仔細觀察周圍世界發生的事情，不排除對這項原則做出改變，這也與核武測試有關。」