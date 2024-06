蘇丹驚傳屠村！　準軍事團體攻擊「逾百人喪命」

▲蘇丹準軍事團體「快速支援部隊」(Rapid Support Forces, RSF)5日攻擊一座村莊。(圖/翻攝自X)



文/中央社

蘇丹準軍事團體「快速支援部隊」(Rapid Support Forces, RSF)5日攻擊一座村莊,民運人士表示有逾百人因此喪命。蘇丹軍方6日表示,將予以「嚴厲反擊」。

綜合路透社與法新社報導,自從去年12月掌控中部農業州哲吉拉(Gezira)首府瓦德馬達尼(Wad Madani)後,快速支援部隊士兵對該州各地的小村莊接連展開數十次攻擊,這是規模最大的一次。

當地活動人士指控政府軍5日沒有回應他們的求助後,蘇丹政府軍總司令柏罕(Abdel Fattah al-Burhan)才發表前述聲明。

A video has emerged showing dozens of dead bodies in a village in Sudan as the paramilitary Rapid Support Forces continue to fight the army for control of the country. pic.twitter.com/FEEXccoUoJ