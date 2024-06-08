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南韓醫師協會將發動「全面休診」　罷工上街向政府施壓

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲大韓醫師協會號召會員，從20日起展開全面休診。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府今年2月祭出醫療改革政策，引發全國一萬名以上住院醫師集體罷工至今。繼首爾大學醫院教授昨（7）日宣布，將從17日起投入「全體休診」以後，大韓醫師協會更表示，明（9）日將號召全國醫師發起抗爭，預計20日全國診所醫師和大學醫院醫師將投入休診、走上街頭抗議，施壓政府撤回醫療改革政策。

根據韓媒《東亞日報》，大韓醫師協會（醫協）針對是否贊成集體休診的議題，向12萬9200名會員實施調查，截至7日晚間8時一共有6萬9935名醫師會員參與投票，佔總體比例為54.1%，投票率創下歷來新高，預估贊成罷工者在人數上將超越反對罷工者。

醫協預計9日下午在醫協會館召開全國醫師代表者大會，號召教授、受聘醫師、開院醫師參與集體罷工，預估將成為歷史上抗爭規模最大的一場罷工。

報導指出，大韓醫師協會高層研擬本月20日由社區醫院（診所）、大學醫院醫師參與集體休診，同時走上街頭參與抗議，至於細部的罷工或抗議模式將於9日決定後對外發布。

首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、首爾特別市波拉美（Boramae）醫院、江南中心等4間醫院預計17日起由醫學院教授投入「全體休診」，至於醫協所主導的診所醫師、大學醫院醫師集體罷工將從20日起開始，分別為該周的星期一、星期四，一旦按照計畫實施，將是繼2000年、2014年、2020年以後第四次全面性休診。

儘管醫協4年前曾反對醫學生擴招、設立公共醫大等議題，號召醫師參與為期4天的全面休診，但是開院醫師的參與率卻只有10至20%。不過，醫協這次卻表示，從此次的高投票率來看，估計未來的休診抗爭行動將會有更多醫師響應。

►首爾大學醫院17日起「全體休診」　教授要求政府說清楚

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