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私校技高生熱愛汽車「奪世界冠軍」　錄取國立科大圓夢

▲▼孫宇慶和高英工商同學們，代表臺灣及學校到澳洲墨爾本參加「澳洲2022太陽能模型車世界挑戰賽」，奪得冠軍。（圖／技專招生總辦公室提供）

▲孫宇慶和高英工商同學們，代表台灣及學校到澳洲墨爾本參加「澳洲太陽能模型車世界挑戰賽」奪得冠軍。（圖／技專招生總辦提供）

記者許敏溶／台北報導

19歲的孫宇慶從小熱愛汽車，在國中技藝競賽拿到高雄市個人組第二名佳績，因為興趣更選擇私校技高的汽修科，但他以成績證實自己選擇，拿下澳洲「世界高中職太陽能模型車競賽」冠軍，並以特殊選才管道順利進入虎尾科大車輛工程系，一圓就讀國立科技大學夢想。孫宇慶期許自己未來出國深造，並創業開設重型機車專門店，在人生路上踏實馳騁並追逐夢想。

技專校院招生專業化總辦公室近日發布技高群科特色人物系列專訪，分享虎尾科技大學孫宇慶求學歷程，展現技職人才堅強的實作力、創新力。

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孫宇慶因為父親開設汽車保養販售廠關係，從小浸淫在汽車世界。國中時就展現興趣與能力，國中技藝競賽拿到高雄市個人組第二名佳績。升學選擇技高時，謹慎分析比較和請教學長，熱愛汽車的孫宇慶決定「選科不選校」，選讀汽車相關設備完整的高英工商。

不過，此舉也讓國中老師相當訝異。孫宇慶回憶說，「整整一個月，我每天都被叫去輔導室談話。」但因為明確知道目標，且走的是一條對自己最有利的路，孫宇慶終於說服國中老師，而比大孫宇慶年長一歲的姐姐也就讀高英工商，孫宇慶以此說服父母。

升高中暑假開始，孫宇慶就每天進入校園，和高二、高三學長們準備全國高中生太陽能車比賽。雖然首次參賽止步於南區初賽，但從失敗中成長的孫宇慶，第二年開始在各大競賽嶄露頭角，包括和學長姐、學弟組隊抱回「第十六屆全國高中職太陽能模型車競賽」冠軍。參加「高雄市創意發明競賽」拿下創意作品類高中職第一名。還在世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽上，拿到高中職組災變應變類銅牌獎。

孫宇慶在高三取得國手資格到澳洲參加「世界高中職太陽能模型車競賽」，與科主任黃志仁共同拿下世界冠軍，甚至還順便參加當地兩個小型賽事。孫宇慶說，很榮幸能代表台灣出賽，拿下冠軍為國爭光，自己視野也因此更寬廣。很多當地學生搶著跟冠軍合照，直呼「台灣學生很厲害。」

談起設計、練習、參賽，孫宇慶眼神發亮，但個性極度內向他，「上台報告」卻是他的罩門。孫宇慶坦言，「剛開始連面對學長講都會發抖！」不服輸的他決定改造自己的口才和個性，所以開始對著家人和好友練習簡報，連上廁所都在背稿，在簡報口說變得流利後，讓孫宇慶更加有自信，現在的他不僅敢跟陌生人話，也不再怕大家的眼光。

孫宇慶從國中就設立升學目標為就讀科技大學，由於在國內外比賽屢屢拿下佳績，加上擁有汽車乙級證照，孫宇慶以特殊選才管道順利進入虎尾科大車輛工程系，一圓就讀國立科技大學之夢想。假日時則和爸爸一同在汽車工廠，累積現場實作經驗。

熱愛車子的孫宇慶，除了繼續學習相關專業之外，今年底父子倆更相約去考重型機車駕照，未來希望有機會出國學習深造，自行創業重型機車專門店，在人生路上踏實馳騁並追逐夢想。

▲▼孫宇慶國內外競賽頻奪佳績，加上擁有乙級證照，以特殊選才管道順利進入國立科大。（圖／技專招生總辦公室提供）

▲孫宇慶國內外競賽頻奪佳績，加上擁有乙級證照，以特殊選才管道順利進入國立科大。（圖／技專招生總辦提供）

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