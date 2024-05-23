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台科大學生動畫入圍荷蘭影展！創作過程雙親離世　用作品撫慰觀眾

▲▼台科大設計系徐啟倫，以其動畫作品《尤里卡》在國際影展上嶄露頭角，獲得了荷蘭Kaboom影展入圍，囊括國內外諸多獎項。（圖／台科大提供）

▲台科大設計系徐啟倫（見圖），以動畫作品《尤里卡》在國際影展上嶄露頭角，獲得了荷蘭Kaboom影展入圍，囊括國內外諸多獎項。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

從國中就對動畫有興趣的台科大設計系學生徐啟倫，以其動畫作品《尤里卡》（Eureka）在國際影展上嶄露頭角，獲得荷蘭Kaboom影展入圍，囊括國內外諸多獎項。台科大指出，徐啟倫創作歷程充滿了對時間與死亡的深刻思考，背後更蘊藏著雙親接連離世的家庭劇變下，個人情感與生命經歷的沉澱，透過作品也撫慰著同樣面對親人離世經歷的觀眾。

創始於1985年的荷蘭「Kaboom動畫影展」（Kaboom Animation Festival），是全球動畫愛好者的年度盛宴，不僅展示動畫的高品質和多元性，也是教育部獎勵藝術與設計類國際競賽的一等獎項。

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「原來電影可以不需要男女主角，靠著動畫、特效，就能有這麼棒的作品」，徐啟倫自國中時期便對動畫產生了濃厚興趣，受到《神鬼奇航》、《阿凡達》等電影的啟發，於是他決定投身動畫創作。他不以升學為導向，堅持自己的興趣選擇復興商工，並通過技優甄審進入台科大，進一步追求動畫夢。

進入台科大後，徐啟倫在動畫創作上投入了更多精力。大四時，他完成了第一部個人完整動畫作品《尤里卡》。徐啟倫說，創作靈感來自母親的離世，母親的病重與離世對他造成了巨大打擊，在製作影片過程中，他試圖理解和消化這段經歷所帶來的情緒，影片中的核心理念「時間與死亡」，反映他對生命循環的理解，他將這部作品視為對母親離世的詮釋與慰藉。

徐啟倫表示，媽媽很期待他的作品，但可惜來不及看到他完成作品，更難過的是，媽媽去世後，爸爸太難過也因病離開，連爸爸也沒能看到自己作品。徐啟倫說，尤里卡意思是獲得啟發的感嘆詞，透過作品對死亡時間的理解得到啟發，希望爸爸能得到尤里卡，更希望這部得獎作品，父母都能在另一個世界看到。

雖然經歷家庭變故，但徐啟倫依然堅持在動畫創作道路上。因為對動畫的熱忱，徐啟倫總是學習不同的動畫技術，且每天花大量時間進行練習，從3D構圖到繪畫，一步步精進自己技藝，並從大三時開始接案，不斷鑽研練習各種動畫技術，將其應用於創作中。

徐啟倫說，大三時就開始接案，讓他遇到家庭劇變事時，還能有謀生能力，也很感謝台科大的培養以及許多業界資源，讓他能一邊創作一邊養家照顧相依為命的妹妹。

擔任徐啟倫指導教授的蕭勝文表示，徐啟倫是一位很特別的學生，不僅展現一位年輕動畫創作者的才華與努力，更讓我們看到一個人在面對困境與挑戰時，如何通過創作找到內心的力量與平靜。這次動畫作品《尤里卡》，不僅拿下國內外各項國際影展，也如其名稱帶給人們啟發與感動。

▲▼台科大設計系徐啟倫，以其動畫作品《尤里卡》在國際影展上嶄露頭角，獲得了荷蘭Kaboom影展入圍，囊括國內外諸多獎項。（圖／台科大提供）

▲徐啟倫以動畫作品《尤里卡》在國際影展上嶄露頭角，獲得荷蘭Kaboom影展入圍，囊括國內外諸多獎項。（圖／台科大提供）

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