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戶外凳秒變「水上浮具」！台科大生設計防溺救生裝備　申請專利中

▲▼工業設計組何婕熙(右)、張宇萱(左)將救生裝備結合娛樂產品進行設計，為水域活動安全提供更多保障。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大工業設計組何婕熙（右）、張宇萱（左），將救生裝備結合娛樂產品進行設計，為水域活動安全提供更多保障。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

溺水為全球意外死亡第三大原因。台科大工業設計組學生將救生裝備與戶外休閒產品結合，以環保再生EVA材料設計出多功能冰鎮托特包、防水音響和便攜式戶外凳等作品，提升民眾攜帶意願，當緊急情況發生時，使用者可將產品拆解變成為救生浮具，希望透過設計喚起對水域活動安全的重視，讓民眾在享受休閒樂趣的同時，也為生命安全提供更多保障。

台灣科技大學設計系2024年學士班畢業展《UNI.ZIP》從今（15日）正式開幕，共展出超過60件作品，相關作品跨足產品設計、移動載具設計、推測設計和視覺傳達設計等多個領域，並針對地方創生、藝術文化、國防教育和環境等議題提出突破性的設計概念，展現設計的無限可能性。

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本次展覽主題《UNI.ZIP》，展覽總召楊典倫表示，同學們在台科大設計系的這四年旅程，壓縮成一條蜿蜒而歷經風景的路途，「這條路代表我們、成就了每個人的作品」，不僅對外展示設計系四年學習成果，也希望營造一個可以與業界更深入連結的平台。

其中工設組學生何婕熙和張宇萱，有鑑於台灣在暑假期間，頻頻傳出民眾溺水死亡案件，於是將救生裝備結合娛樂產品進行設計，為水域活動安全提供更多保障。

張宇萱指出，去年暑假準備畢業展前，電視新聞上經常播放民眾溺水新聞，加上溺水為全球意外死亡第三大原因，所以花費約10個月間，設計出結合冰鎮托特包、防水音響和便攜式戶外凳的「備有水上救助功能的戶外用具」，目前正申請專利中。

何婕熙進一步說明，作品包含托特包、防水音響與戶外凳三項，都是發泡且環保材質製作，方便民眾攜帶，具備救生功能，像是托特包可拉開在水上設立安全區域，戶外凳平常可以供民眾坐著，緊急時可輕鬆拆解為救生浮具，防水音響可以在水上聽音響，緊急時也可當為救生浮具。

此外，工業設計組黃湘庭和陳姿伶攜手合作的《Ethereal Lute 電琵幻音》，以前衛的琵琶造型結合現代樂器的色彩及鏤空設計，大膽挑戰傳統、創新台灣文化的樂器設，希望可以喚起大眾對傳統國樂的興趣。兩人應用生成式AI技術進行輔助設計，突顯實驗性的設計過程，讓作品的造型更具獨特美感。期許將AR技術融入表演，為觀眾帶來沉浸式體驗，推動音樂表演形式的創新。

▲▼工業設計組黃湘庭(左)、陳姿伶(右)的《電琵幻音》致力於重新喚起對傳統國樂的興趣，大膽翻玩樂器設計。（圖／台科大提供）

▲工業設計組黃湘庭（左）、陳姿伶（右）合作的《電琵幻音》，大膽翻玩樂器設計，希望重新喚起對傳統國樂興趣。（圖／台科大提供）

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