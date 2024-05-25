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乳癌末期！她陪家人看海後「平靜安樂死」　最後受訪曝：我很幸運

▲▼乳癌末期！她陪家人看海後「平靜安樂死」　最後受訪曝：我很幸運。（圖／翻攝臉書Tracy Hickman）

▲特蕾西在臉書PO出與男友的甜蜜合影。（圖／翻攝臉書Tracy Hickman）

記者吳美依／綜合報導

英國女子特蕾西（Tracy Hickman）罹患乳癌末期，22日前往紐西蘭一處風光明媚的沙灘，陪同親友看海之後，平靜地接受安樂死離世，享年37歲。她生前受訪時坦言，能夠用自己想要的方式離開人世「非常幸運」。

特蕾西5年多前確診乳癌，在決定出國安樂死之後，精心計畫了人生最後一天該怎麼過。首先，早餐要好好享用最愛的食物巧克力，接著與至親好友前往「陽光下的沙灘」，包括妹妹、妹夫、外甥女、男友和幾位好友，「聽聽海浪，看看大海，把剩下的藥注射進去，然後我就會死了。」

紐西蘭2019年推出《生命終結選擇法》（End of Life Choice Act），在18歲以上成年人罹患絕症、生命只剩下6個月的情況下，允許實施安樂死，並於2021年生效。不過，殘疾人士、心理疾病患者、高齡族群除外。

特蕾西生前受訪時向《衛報》坦言，日期越接近，內心越平靜，「我很抱歉對我的家人和朋友造成痛苦，儘管他們都能夠理解。另一個選項是再多活幾個月，但不確定且痛苦地死去。」她認為，能夠掌控自己如何死去是一種「巨大的解脫」，因為有機會與生命中的其他人道別，「我覺得很榮幸。多少人過世時有機會這麼做？」

特蕾西罹患乳癌後，在尚未合法化的英國，大力提倡安樂死，甚至公開肯定紐西蘭的做法，「人們非常關注生命權，但我們也應該有權利和平且溫柔地死去。」

其男友保羅（Paul Qualtrough）也表示，「沒人想要看到她離開，但也沒人想要看到她受苦。讓我感到安慰的是，我知道她的死亡是溫和，也是按照特蕾西意願的。」

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