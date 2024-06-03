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婦69歲壓線公費癌篩揪出早期乳癌　 手術切除+術中放療一日即出院

▲衛福部南投醫院醫師黃信傑與嚴儆恒進行手術情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院醫師黃信傑與嚴儆恒進行手術情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

69歲蔡姓婦女日前透過乳癌篩檢後就醫，檢查出左側乳房惡性腫瘤第一期；在衛福部南投醫院跨專科醫療團隊合作下，安排蔡婦乳房腫瘤切除術合併手術中放射治療（IORT），不僅能保留乳房外觀，也無需每日奔波醫院放射治療，術後一日即返家休養。

南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒指出，放射線治療的次數與時間長短會依患者疾病、腫瘤部位及治療反應等狀況而有所調整，大部分病人需每週治療5次、每次花費10至15分鐘，整個療程可能達到數週；部分病人會反應每天往返醫院接受放射線治療，覺得很累很麻煩，甚至需要請假、影響工作及生活品質。

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嚴儆恒說明，手術中放射治療（IORT）則是病人在手術中先切除腫瘤，接著對腫瘤周邊施行一次性高劑量的放射治療，減少術後還要每日往返醫院接受放射治療的不便，也達到降低復發率的效果；由於蔡婦左乳腫瘤約1.4公分，為早期乳癌病患，經評估與討論後，決定手術將腫瘤切除，並且搭配術中放射治療，達到最佳治療效果。

乳房外科醫師黃信傑則表示，後續還會進行內分泌療法，使療程更加完整，也提醒乳癌多年來蟬聯女性惡性腫瘤發生率第一名，國健署提供45至69歲婦女每兩年一次免費乳房X光攝影檢查；蔡婦自己沒有摸到腫塊也未察覺異樣，日前即是以國健署的年齡上限接受癌篩而被揪出乳癌，建議女性朋友仍應定期檢查，除自我檢查乳房，也可選擇每年定期來院接受乳房超音波或乳房攝影的檢查，確保健康。

黃信傑表示，近日媒體報導公費乳癌篩檢對象擴大在評估階段，因台灣社會不斷高齡化，確診年齡可能提升：以南投縣為例，每幾個月甚至都會遇到80至90歲確診乳癌的患者，初步研擬將現行年齡上限再往上調整至75歲，另台灣年輕乳癌患者預後相較不好，故研擬將現行下限年齡下修至40歲。

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