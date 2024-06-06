比爾蓋茲和巴菲特都有「這張卡」　麥當勞免費吃到爽

▲巴菲特透露自己與比爾蓋茲擁有一張極其稀有的「麥金卡」（McGold Card），靠著這張卡片，他跟蓋茲可以終身在麥當勞免費吃到飽。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

許多小朋友，或是曾經當過小朋友的大叔都曾幻想過，有朝一日能走進麥當勞，想點什麼就點什麼，不但免費，而且完全吃到飽。這對我們來說是個夢想，但對巴菲特與比爾蓋茲來說卻是現實。因為在一次採訪中，巴菲特透露自己與比爾蓋茲擁有一張極其稀有的「麥金卡」（McGold Card），靠著這張卡片，他跟蓋茲可以終身在麥當勞免費吃到飽。

據《India Today》報導，巴菲特過去在一次訪中，表示自己有一張特殊的麥當勞金卡，可以讓他終身在家鄉奧馬哈市（Omaha）的任何一家麥當勞餐廳免費用餐，巴菲特甚至為此特地帶家人在聖誕節去麥當勞吃了一次聖誕大餐。巴菲特還在訪談中透露，比爾蓋茲有一張更強的麥金卡，可以在「全球任何一家麥當勞免費吃到飽」。

巴菲特半開玩笑表示，這些卡片沒那麼容易獲得，至少美國前總統柯林頓曾經想要一張卻從未得到。因此如果柯林頓想要免費獲得一個大麥克，他就必須跟巴菲特蹭卡片。他說， 「嗯，我認為柯林頓總統非常想要一個，但我認為他沒有。我想他必須和我一起去麥當勞」。

過去，美國男星羅勃洛（Rob Lowe）在上《吉米基墨秀》(Jimmy Kimmel Live)時，也曾秀出一張寫有他名字的麥當勞金卡。羅勃洛表示，自己能拿到這張卡，是因為自己的好友大衛（David Peterson），而大衛的父親赫布（Herb Peterson）正是麥當勞創立的投資者之一。不過羅勃洛的金卡只限定在加州的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）與戈利塔（Goleta）地區有效，而且期限僅只一年。

媒體指出，麥金卡持卡人的確切數量向來不公開，麥當勞也對持卡人的名單諱莫如深。有傳言稱，許多名人和大企業家也可能擁有它們，每一件都是為了持卡人的身分刻意訂製的。

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