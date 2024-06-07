鄭文燦今新接任海基會董事長　兩岸穩健逐步開放「準備好了」

記者任以芳／台北報導

前行政院副院長鄭文燦今(7)日正式接任海基會董事長，稍早致詞，鄭文燦強調從蔡總統到賴總統的兩岸政策始終不變，依照中華民國體制維持現狀，以及注重民主價值，對於兩岸穩健逐步開放已準備好，有交流才是基礎，增加理解諒解，透過交流降低風險與意外，才是海基會未來最高目標。

海基會今7日16時舉行第12屆董監事第3次聯席會議，海基會董事長李大維於今日卸任，會議中補選鄭文燦出任董事長、羅文嘉擔任副董事長兼秘書長。

▲ 新任海基會董事長鄭文燦致詞，強調未來交流是兩岸關係重點，減少意外風險。（圖／記者任以芳攝）

鄭文燦稍早致詞，首先強調海基會的成立是依照憲法以及「兩岸人民關係條例」，目的是促進兩岸的交流對話以及協商，並且受陸委會授權與委託，處理各項兩岸事務，未來也希望繼續把服務交流的工作打底做好。

談及未來期許，鄭文燦首先感謝謝謝海基會董監事以及工作團隊，經歷疫情三年，工作沒有中斷，去年疫後復甦後，光是文書驗證增加到36萬件，多了50%，儘管兩岸有很多的失誤，海基會依然在第一線扮演重要的角色。

▲鄭文燦表示，賴政府對於兩岸的穩健開放逐階段開放已準備好。（圖／記者任以芳攝）

鄭文燦則強調，蔡總統到賴總統兩岸關係發展不變，秉持著立場堅定、態度穩健、善於交流，希望促進兩岸更和平、更善意、更對話的方向。

他也強調賴總統520就職演說，依照中華民國憲政體制不卑不亢，維持現狀，「四個堅持」之下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，也能夠希望自信交流。

鄭文燦說，「對於兩岸的穩健開放逐階段開放，我們準備好了」，賴總統也提到希望從恢復觀光交流，以及開放大陸的學位生來台就讀。

鄭文燦強調，交流是基礎，有交流才會有理解與諒解，未來希望兩岸增加理解，促進諒解。「畢竟兩岸的關係是我們國家生存發展重中之重，通過交流讓我們的和平有更好的基礎，減少意外，也降低風險，也讓和平成為共同的語言，才是最高的目標。」

▲ 新任海基會董事長鄭文燦、海基會副董事長兼秘書長羅文嘉 。（圖／記者任以芳攝）

談到未來海基會第一線任務，鄭文燦特地提到在台大時期學生報社老戰友羅文嘉，期望兩人攜手合作，全力依照政府的政策，把每一步走得更穩健。

「千里之行始於足下」，鄭文燦說，希望以後每一步交流都是秉持善意為出發點，希望讓彼此有更多的理解，更多的諒解，也是未來台灣新政府上任之後非常重要的領域。

副董事長兼秘書長羅文嘉致詞表示，正如鄭董事長強調，兩岸關係是國家重中之中，海基會受政府委託執行兩岸工作，未來任務把橋樑架好、把基礎打好，讓兩岸都能夠是雙贏的局面，才是兩岸人民追求的最大目標，也是海基會受政府所託，不分黨派大家一起努力。

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