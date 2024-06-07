提案搶救「救國團」遭綠退回　藍委轟惡劣：下週重送院會

▲立委游顥。（圖／立法委員游顥辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委游顥、馬文君、徐巧芯等37名藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，此提案被視為在護黨產、幫救國團解套。不過，在今（7日）院會議程時，遭民進黨團提案退回程序委員會。對此，游顥先轟，民進黨惡意以突襲方式退回程序委員會，非常惡劣；下週程序委員會不僅重送院會一讀，未來更交付實質審查。

國民黨立委游顥等37人連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用，適用對象為救國團。

對於今日修正草案遭民進黨提案退回程序委員會，游顥說明，今日院會期間，民進黨惡意將「不當條例修正草案」中「還救國團公道條文」採突襲方式退回程序委員會，非常惡劣。民進黨不敢讓此案送交委員會公開審查，讓公益團體受到侵害，攤在陽光下討論讓社會大眾公評，偷襲行徑更宛如小偷強盜，怪不得民進黨日前懼怕國會改革法案，更坐實綠委吳思瑤不僅愛造謠，民進黨現在的戰力，武戰不行，文鬥也不敢，恐懼讓任何法案送交委員會公開討論。

游顥說，綜上所述，救國團公益團體被清算的事實更加明確，還救國團公道更有其正當性。針對民進黨突襲退案，游顥即聯繫國民黨團書記長洪孟楷討論，下週程序委員會國民黨不僅重送院會一讀，未來更交付實質審查，國民黨立委將共同出席，一起禁止民進黨偷雞摸狗行為再次發生，會阻止民進黨特定人士覬覦公益團體財產據為己有的不肖行為。

