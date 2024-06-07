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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍提案討16.3億黨產遭封殺　綠委讚青鳥：罷免行動讓藍委不敢亂來

▲立法院三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，國民黨立委高舉火鶴花。（圖／記者林敬旻攝）

▲《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修法遭撤回。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

為護黨產，國民黨立委游灝、馬文君、徐巧芯等37名藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，今（7日）也排入院會議程，民進黨團提案退回程序委員會，由於國民黨團並未動員護駕，全案退回、闖關失敗。綠委林楚茵表示，國民黨偷提案要討回16.3億不當黨產，被成功擋下，各地開花的罷免行動，讓國民黨最近不敢肆意妄為，「我們在立法院裡也會繼續緊盯！」

黨產會2018年認定救國團是國民黨的附隨組織，2022年開鍘，處分救國團移轉不當取得61筆不動產、近14億元的動產為國有；另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元，金額共16億3507萬多元 。

藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，除修法將「曾隸屬於國家之法人、團體或機構」摒除附隨組織定義外，更加上溯及既往但書，為救國團等被認定為不當黨產之組織解套。

綠委林楚茵表示，國民黨自從強推成功毀憲亂政法案後，他們更加沒下限，還悄悄提案要把救國團還給國家的16.3億不當黨產討回去。國民黨說的「通通改回來」真的不是開玩笑，國安五法要改回來、甚至連不當黨產都要討回去。

林楚茵也指出，國會擴權法案讓青鳥公民反彈發起罷免國民黨立委，已經產生影響力，今天立法院院會國民黨出席立委寥寥無幾，感謝青鳥們在場外各地開花的罷免行動，讓國民黨最近不敢肆意妄為，「我們在立法院裡也會繼續緊盯！」

蘇巧慧表示，國民黨取得國會多數後，不顧民生經濟，只顧自己的權力。日前除了強行通過違憲的擴權法案，又悄悄提案要把救國團還給國家的16.3億不當黨產討回去。

蘇指出，在這幾天陸續被民眾發現後，國民黨今天不敢強力出席護航。早上送進院會一讀時，現場只來了兩三位國民黨委員，大家便把握機會提議，成功將提案退回程序委員會。大家繼續緊盯著，不要讓他們胡作非為。

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