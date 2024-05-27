移工性侵台灣女同事！她「內衣被解開」崩潰痛哭　反遭老闆開除

▲泰籍移工趁著與女同事相處的機會，動手侵犯對方。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

一名泰籍移工阿迪（化名）在彰化某工地打工，某次看見新來的女同事小花（化名），竟心生歹念動手性侵。小花遭到侵犯後向老闆訴苦，沒想到竟因此遭到開除，讓她實在忍無可忍，決定報警提告。彰化地院審理後，判阿迪10月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿迪2021年間在一處工地的頂樓施工，當時另一名男同事、小花都在現場，沒想到他竟藉故將男同事支開，趁著四下無人的機會，將小花按在牆壁上，開始動手侵犯。

阿迪先是架住小花的脖子，接著再將手伸進小花的衣服內，先是解開私密衣物的扣子，再不斷動手侵犯，時間長達30秒。當下小花因為太過驚慌、害怕，沒有辦法喊叫出聲，也完全無力反抗，直到男同事返回才掙脫狼爪。

小花第一時間向男同事控訴阿迪的惡行，不過並未得到回覆，於是又找上了老闆。豈料老闆聽完，只回了一句「怎麼可能」，便沒有多加理睬，還要求小花開車載他去台中，惹得小花沿路不斷痛哭。

▲小花遭到侵犯，向老闆反應，還因此遭到解雇。（示意圖／免費圖庫Pexels）



小花遭到惡狼侵犯不但無人幫助，隔了3天以後，老闆還以「只有妳一個女生實在是不方便，時間久了會發生事情，以後有女生要做我不會再請了」等話語，將她給開除，令她身心俱疲，決定報警處理，透過司法將惡狼繩之以法。

對此，阿迪坦承有跟小花一起工作，但明明是小花伸手襲擊他的生殖器，嚇得伸手將小花推倒，他並沒有動手侵犯對方。

不過，事發以後阿迪不斷傳訊向小花道歉，彰化地院法官因此認為，若真的錯在小花，阿迪為何要不斷道歉，且打了電話沒接，還特地錄下道歉語音。法官最後不採信阿迪的說法，一審依照強制猥褻罪，判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。