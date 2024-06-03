泰男遲還88元！裸照秒被寄給媽媽　怒報警抄了高利貸家

▲泰國一名男子因為遲了一天還款，竟被高利貸公開裸照，氣得他立刻報警。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國一對放高利貸的夫妻在當地3日凌晨1時30分到警局自首，就2人涉嫌在網上發布欠債人裸照以威脅還款一案配合調查，而當地警方也隨即對此案展開調查，並正高度關注此事的發展。

據《曼谷郵報》報導，31歲女子與丈夫2日在加拉信府（Kalasin）參加功德法會期間，驚聞他們位於Tambon Tha Tum的房子突遭警方搜查被封，於是急忙從加拉信府趕回斯里馬哈波特（Sri Maha Phot）向警方了解情況。

原來，早前有一名男子向這對夫妻借了500泰銖（約新台幣440元）後，被迫手持身份證拍攝裸照，並簽約承諾若不還錢就會被公開裸照。儘管這名男子在過去6周都準時向2人支付100泰銖（約新台幣88元）的利息，但他卻在第7周延遲一天未還款，沒想到裸照就立刻被發送給包括母親在內的5個擔保人，令男子非常憤怒，立即報警。

正因如此，涉事的夫婦被指控放高利貸，並在電腦系統上發布裸照，以不正當的方式要求債務人還款，損害他人名譽，而被警方通緝。據報導，這對夫婦也對女債務人採取了類似威脅手段，命令她們袒胸拍照來保證還款。斯里馬哈波特警方透露，這對夫妻在巴真府（Prachin Buri）並無其他債務人，但此案件引發了廣泛關注。

目前，這對夫婦已在3日凌晨1時30分前往斯里馬哈波特警局自首，並接受了警方長達一小時的審問。據悉，這對夫婦對於自己陷入這樣的情況感到十分震驚，也因為未做好心理準備，暫不打算回應媒體的問題。然而，由於此案已引發社會的強烈譴責，因此警方表示當局將對此案展開深入調查，並依法處理相關責任人。