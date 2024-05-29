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實況主慘淪洩慾工具！前男友「傳裸照」威脅：我能打砲就行

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲實況主A女因為拍攝裸照、自慰影片，淪為前男友的洩慾工具。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名許姓志願役軍人與實況主A女（化名）交往，每當他休假與A女都會見面、從事性行為。不料A女提起分手，許男因此心生不滿，威脅要將自慰影片、裸照等物發送給A女的親友，藉此逼迫發生性關係得逞。台南地院審理後，依照10宗強制性交罪，判許男3年6月有期徒刑。

根據判決書內容，許男是一名志願役軍人，2018年5月開始與A女交往，並且同住在台南的租屋處，每次只要他休假，都會與A女發生性行為。

不過，後來2人感情生變，A女提出要分手，沒想到許男竟以手上持有的A女裸照、自慰影片等物要脅，逼迫A女發生性關係，且還揚言要將A女在與他將往期間，跟別人發生性關係的事情公諸於眾，甚至打算在A女開啟實況期間大鬧，讓A女無法再從事實況主工作。

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲實況主A女因為拍攝裸照、自慰影片，淪為前男友的洩慾工具。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

A女被迫就範，只能在許男放假期間充當洩慾工具，期間遭到侵犯10次，最後實在忍無可忍，才決定報警處理，將舊愛繩之以法。

對此，許男坦承不願和平分手，也有威脅將裸照、自慰影片等影像上傳到網路，但並沒有強制性交，2人分手後同居的期間，只有一次合意性交，逼迫就範10次等純屬憑空臆測。

不過，許男與A女感情生變後曾經傳訊給A女的姊姊，坦言自己的性慾需要發洩，儘管分手也可以裝作沒事，只要「我能打炮（砲）就行」，且也說出「我每次回去都會找她打炮（砲），所以我的訴求是我放假可以去找她打炮（砲）」等話語，加上A女控訴的那段日期，許男的休假超過10天，因此A女指控10次強制性交實屬可信。

台南地院法官審理後，不採信許男的說法，最後依照10宗強制性交罪，各判3年2月有期徒刑、合併執行3年6月，全案仍可上訴。

 
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