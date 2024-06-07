會考作文樣卷出現「爆乳、雪白兩粒」　考生探討「標題殺」拿6級分

▲國中會考今天公布成績，寫作測驗有1226人拿到6級分。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

113年國中教育會考今（7日）公告成績。今年國文寫作測驗以標題為資訊，要求考生探究標題吸睛的原因並提出看法，共有1226人拿到6級分。其中一名考生寫「標題殺」，指出最令人作嘔的標題是刻意形容性徵，例如將他喜愛女明星在標題上形容成「爆乳」、「雪白兩粒」等不堪入耳的詞，反思亂源是觀眾閱聽人。評審肯認文章結構完整、內容前後連貫，給予6級分並選為樣卷。

今年國文寫作測驗以標題為資訊，考生得根據題目中出現的「包糕粽」、「銅板價」、「動漫展」等例子，探究標題吸睛的原因並提出看法。根據台師大心測中心資料，今年寫作測驗拿到6級分共1226人，占比0.66%，比去年971人增加255人，增幅達26%，另有5119人（不含缺考生）「抱蛋」零級分，「抱蛋」占比2.75%更創下7年來新高。

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儘管「抱蛋」佔比2.75%更創下7年來新高，但台師大心測中心官網也公布8篇6級分樣卷。其中一篇主軸為「標題殺」，考生一開始就破題，指「一篇社群文章要在前4秒吸引觀眾，才有被點閱的可能」，導致台灣媒體創作出俗稱「標題殺」。

該文提及，「標題殺」被稱為「釣魚文章」用含糊其詞或色情聳動形容詞來吸引讀者注意力，並舉例「前車這樣做，駕駛崩潰險釀禍！」，民眾必須點入才能了解內文，該考生認為最令人作嘔的標題是刻意形容性徵，並舉他喜愛的女明星為例，在標題上被形容成「爆乳」、「雪白兩粒」等不堪入耳的詞，最後該生反思指出，亂源是觀眾閱聽人。評審則肯定該篇文章結構完整，內容前後連貫，給予六級分。

▲▼113年國中會考寫作測驗六級分樣卷之二。（圖／心測中心提供）※點圖放大

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