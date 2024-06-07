會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

▲專家推估，今年前五志願錄取門檻和去年差不多，北一女預估為33.8分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中會考成績今（7日）公布。華興中學校長曾騰瀧分析，今年整體題目偏難，但北市公私立高中每班減1人，北一女等3校又減招1班，兩相抵銷後，今年錄取門檻推估和去年差不多，作文將成為能否進入前五志願的關鍵，預估今年要上建中要34.6分、北一女要達33.8分、師大附中要33.6分、成功高中約31.8分，中山女中30.8分、松山高中30.6分。

國中教育會考成績今天公告。根據教育部公布統計資料，今年5科都拿下精熟等級5A的考生共計1萬7569人，占全體考生9.29%，比去年1萬8207人減少638人，占比也比去年9.34%減少，而今年拿下5A考生當中，共有712人寫作測驗獲六級分，占全體考生0.38%，比去年530人多了182人，等於增加25%。

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隨著會考成績出爐，學生也相當關心各明星學校錄取門檻。華興中學校長曾騰瀧分析，今年國中會考的國文、數學偏難，英文與社會科和去年差不多，自然科比去年簡單，整體而言，題目比去年稍難，但由於北市公私立高中每班減1人，北一女、成功高中、內湖高中等3校又減招1班，故前面志願門檻和去年差不多，而國文科高分群比例也和去年差不多，故作文將成為能否進入前五志願的關鍵。

曾騰瀧進一步表示，預估30至36級分學校，錄取門檻和去年差不多，20至30級分學校，錄取門檻大約比去年下降一級分，20級分以下學校，則比去年下降2級分。北市公立高中門檻約13級分，公立高職門檻約7級分；前段私立高中則會比去年提高1到2級分。

曾騰瀧預估，今年要上建中要34.6分、北一女要達33.8分、師大附中要33.6分、成功高中約31.8分，中山女中30.8分、松山高中30.6分，大同高中約29.8分。