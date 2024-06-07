大巨蛋演唱會收益「按比例捐公益」　蔣萬安：會將民眾意見納入討論

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋啟用後，各界關注何時可以舉辦演唱會，台北市議會預計下周三召開朝野協商討論解方。根據《ETtoday民調雲》調查，有近9成民眾贊成，未來演唱會所獲收益按比例捐作公益；對此，市長蔣萬安7日受訪說，一定會將民眾的意見納入參考一併討論，也會持續和遠雄溝通，包含未來如果可以舉辦演唱會，是不是可以開放更多公益時段等等，這方面都會來努力。

▲大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

針對大巨蛋舉辦演唱會一事，根據《ETtoday民調雲》調查，有近9成民眾贊成，未來演唱會所獲收益按比例捐作公益。對此，蔣萬安上午受訪說，有看到相關調查，應該9成民眾都非常期待未來大巨蛋能舉辦體育賽事以外的各項大型活動，包含演唱會，「所以這部分我們都非常努力在克服各項困難，能盡快滿足市民的期待」。

蔣萬安指出，包括未來收益一定比例要捐做公益，當大巨蛋可以舉辦演唱會等在內的大型活動，一定會將民眾的意見納入參考一併討論，也會持續和遠雄溝通，包含未來如果可以舉辦演唱會，是不是可以開放更多公益時段等等，這方面都會來努力。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



針對大巨蛋舉辦演唱會一事，根據《ETtoday民調雲》調查，在「是否同意台北大巨蛋修改供演唱會使用」上，整體有86.3%表示同意（55.7%非常同意，30.6%還算同意），僅8.6%表示不同意，另5.2%表示不知道／沒意見。

在「演唱會票房抽成改為無上限」的看法上，有49.7%民眾認為「政府應加以干涉，讓台北首都演藝產業穩定發展」，而39.3%民眾則認為「票價本來就由市場機制決定，廠商自負盈虧」，另有11.0%民眾表示「不知道／沒意見」。

在「是否贊成演唱會收益按比例捐作公益使用」上，整體有89.4%表示贊成（59.0%非常贊成，30.4%還算贊成），僅6.5%表示不贊成，另4.1%表示不知道／沒意見。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，男性（91.9%）、50歲以上（93.3%）、南部地區（91.6%）、教育程度高中／職以下（91.5%），贊成演唱會收益按比例捐作公益使用之比例，均相對高於其他族群。

本次調查由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年6月4日至6月5日進行，以全台灣年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「EDM」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1654份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.41%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年4月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度之樣本加權，以符合全台灣18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。