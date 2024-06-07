落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

▲東港警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港察分局為推動社區警政再出發工作，加強轄區社區出租房屋、空屋、出入份子複雜處所之查察，5日晚上規劃「清樓專案」，結合內外勤警力11名，針對轄區12處出入分子複雜大樓、出租房屋、公寓、空屋執行聯合查察，對於出租房屋逐一過濾租屋房客，並針對空屋工寮加強探察，藉以掌握轄內人口動態及治安狀況。

這次專案計清查34人45車，並於新園鄉某組合式出租套房內查獲外縣市來轄區租屋藏匿之詐欺、侵占通緝犯2名。



這項「清樓專案」係以優勢警力對於人口較複雜有治安顧慮處所，以組合警力實施聯合查察，防止發生詐騙水房、賭博、槍毒製造工廠、逃犯藏匿其中，發掘潛藏在轄內危害治安之不法份子，以淨化社區治安環境，保障居民生活環境安全品質，並利用與查察與民眾接觸之機會加強反毒、反詐騙、識詐及交通安全宣導工作。



東港警分局表示，執行「清樓專案」目的著重於犯罪預防宣導、社區治安調查、發掘可疑犯罪徵候，並防範本轄各出租大樓、套房及空屋、廢棄工廠、工寮等可能發生治安事故場所，淪為犯罪之淵藪，東港分局將持續規劃組合警力不定時實施聯合查察，以淨化社會治安環境。並呼籲社會大眾，如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案110專線，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。