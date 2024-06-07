　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

▲東港警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港察分局為推動社區警政再出發工作，加強轄區社區出租房屋、空屋、出入份子複雜處所之查察，5日晚上規劃「清樓專案」，結合內外勤警力11名，針對轄區12處出入分子複雜大樓、出租房屋、公寓、空屋執行聯合查察，對於出租房屋逐一過濾租屋房客，並針對空屋工寮加強探察，藉以掌握轄內人口動態及治安狀況。

▲東港警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次專案計清查34人45車，並於新園鄉某組合式出租套房內查獲外縣市來轄區租屋藏匿之詐欺、侵占通緝犯2名。

這項「清樓專案」係以優勢警力對於人口較複雜有治安顧慮處所，以組合警力實施聯合查察，防止發生詐騙水房、賭博、槍毒製造工廠、逃犯藏匿其中，發掘潛藏在轄內危害治安之不法份子，以淨化社區治安環境，保障居民生活環境安全品質，並利用與查察與民眾接觸之機會加強反毒、反詐騙、識詐及交通安全宣導工作。

東港警分局表示，執行「清樓專案」目的著重於犯罪預防宣導、社區治安調查、發掘可疑犯罪徵候，並防範本轄各出租大樓、套房及空屋、廢棄工廠、工寮等可能發生治安事故場所，淪為犯罪之淵藪，東港分局將持續規劃組合警力不定時實施聯合查察，以淨化社會治安環境。並呼籲社會大眾，如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案110專線，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

ET快訊
張宇赴靈堂弔唁　擁抱邱瓈寬
高雄14歲棒球員被操死！　2教練慘了
特斯拉墜橋1死！7000顆鋰電池狂燒　「急建水池」浸泡滅火
快訊／海豹出沒基隆外海！　呆萌探頭打招呼
持有9年多　轉售慘賠4千萬
《2天1夜》人事大地震！　粉絲喊：太傷心了
快訊／雨彈來襲！　11縣市大雨特報
獨／麻將打2天！　「2索變3索」險失明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

端午飄粽香！ 里港警分局長溫基興慰勞員警+工友辛勞

拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

端午飄粽香！ 里港警分局長溫基興慰勞員警+工友辛勞

拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

高雄最新海港風格飯店7月試營運　有美髮沙龍、空中酒吧

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

中職新人測試會130人報名　大專3名日籍球員、2位高中畢業生　

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程

玉山盃／跟柯敬賢同場開轟　新北市蔡琞傑輸球嘆可惜：下次討回來

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

桃園閩南文化節　六大主題活動8日起登場　

金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

南投縣發放社福機構關懷院民75.6萬元端節慰問金

慈濟志工送粽慰勞...草屯警方回贈防詐香包

歡慶唐老鴨90周年　Xpark開賣主題特展套票

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃園與美國聖郡　共商再生能源相關合作

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

連日雨勢重創血庫南部醫療用血告急

收到2萬多電信欠費信函　她警覺先問派出所

台南就業中心邀職場達人助國中學子探索職涯起點

更多熱門

相關新聞

東港警加強取締小琉球交通違規　開出58張告發單

東港警加強取締小琉球交通違規　開出58張告發單

大批遊客湧入屏東縣小琉球，交通違規現象激增，轄區的東港警分局會同屏東監理站加強取締作業，一共開出58張罰單，其中就有52件未戴安全帽及無照駕駛6件，警方籲請民眾遵守相關交通規定，確保安全。

比爆管嚴重！馬桶不通管委會超糗：水肥抽錯棟

比爆管嚴重！馬桶不通管委會超糗：水肥抽錯棟

七都大樓房價指數漲勢再起　新竹年漲近18%居冠

七都大樓房價指數漲勢再起　新竹年漲近18%居冠

屏東獨居男脊椎開刀生活困頓　警伸援手

屏東獨居男脊椎開刀生活困頓　警伸援手

東港警慶祝警察節　捐熱血救人最樂

東港警慶祝警察節　捐熱血救人最樂

關鍵字：

東港警分局清樓專案大樓治安

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面