她低頭走斑馬線「下秒撞公車」　監視器畫面引論戰：難怪出事

▲影片2:17處，當時十字路口已轉黃燈，但公車仍通過，導致行人變綠燈時，公車仍疾駛過斑馬線。（圖／翻攝自Youtube）

記者張方瑀／綜合報導

日本東京都澀谷區5日晚間發生一起行人與公車擦撞的事故，疑似因為公車搶黃燈，導致一名低頭滑手機沒注意路況的女性在過斑馬線時，直接撞上公車側面，且受傷女性疑似為外籍人士，所幸未造成嚴重傷害。

根據日媒富士新聞網（FNN）報導，這起事故發生在5日晚間8時30左右，當時有一名女性低頭滑手機走上斑馬線時，竟直接撞上一輛公車的側面，當場倒地不起。從曝光的監視器畫面可以看到，當時澀谷滿是人潮，許多人都注意到這輛公車而停下腳步，但這名女子疑似沒注意前方狀況，才會直接撞上。

這起事故發生時，正巧有節目組在附近拍攝，隨即上前關心受傷女子狀況，在旁協助的目擊者表示，這名女子疑似是外籍人士，雙方只能用翻譯軟體溝通，她跌倒後幾乎站不起來，頭、手肘和雙腿非常疼痛，後來被救護車送往醫院，推斷應無大礙。

節目組查看事發時的監視器發現，當時十字路口的紅綠燈已轉黃燈，但公車仍搶快通過，導致行人變綠燈時，公車仍疾駛過斑馬線，部分路人有注意到而停下腳步，不過受傷女子卻疑似因低頭滑手機未注意而釀禍。

▲當時十字路口已轉黃燈，但公車仍通過，導致行人變綠燈時，公車仍疾駛過斑馬線。（圖／翻攝自Youtube）



這起事故也引發日本網友論戰，部分網友認為，女子不應邊走邊滑手機，「為什麼不看路」、「不專心走路的下場」、「難怪會出事」。不過也有人認為，是這輛公車未遵守交通規則在先，「很明顯其他車都停下來了吧」、「他開過路口時早就是黃燈了」、「真的不該怪行人」。