英名醫離奇失蹤！希臘小島散步失聯　推廣「5:2斷食」爆紅

▲英國名醫莫斯里（Michael Mosley）在希臘錫米島（Symi）失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國名醫莫斯里（Michael Mosley）因為推廣「5:2斷食法」而聲名大噪，如今卻在希臘小島錫米島（Symi）失蹤。當地警消已經展開搜救行動，派出警犬、直升機與無人機等，希望能夠盡速找到他的下落。

67歲的莫斯里是英國記者、作家與醫師，參與BBC與ITV等電視台的多檔健康節目，他親身嘗試「5:2斷食法」，在3個月內減去9公斤、體脂下降8%，此方法也獲得多名醫師與營養師的支持。

▲莫斯里最後一次被目睹，是在島上的佩迪地區。（圖／翻攝臉書）



而BBC引述希臘警方說法報導，莫斯里5日與妻子在海灘上分開後，獨自步行前往錫米島中部，就此失聯。他身上沒有攜帶手機，6日上午被太太通報失蹤，經紀人也已經證實消息。

據悉，一名婦女5日曾經目睹莫斯里出現在錫米島佩迪地區（Pedi），因此那裡先前一度成為搜索重點地區。

▲希臘當局全面搜索莫斯里。（圖／路透）



不過，錫米島市長帕帕卡杜卡斯（Eleftherios Papakalodoukas）引述消防隊看法表示，莫斯里不太可能還待在佩迪，「這是一個非常小、受到控制的地區，到處都是人。所以如果他在那裡發生了什麼事，我們現在應該已經找到他了。」他認為，莫斯里要不就是走了別條路，要不就是已經落海。

錫米島是希臘十二群島（Dodecanese island）的一部分，根據雅典國家天文台數據，5日天氣極端炎熱，當地時間下午3時氣溫甚至飆破40°C。根據預報，錫米島7日氣溫將達48°C，甚至發布了極端高溫的警報，燠熱天氣和崎嶇地形，都使得搜索任務更具挑戰性。