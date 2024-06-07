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大陸 大陸焦點 特派現場

比RH陰性「熊貓血」還罕見　溫州「恐龍血」冰凍封存救癌症患者

▲輸血,捐血,注血,血液。（圖／視覺中國）

▲溫州發現一名癌症患者，身上血型比熊貓血（Rh陰性）還罕見。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江溫州近日發現一名血型為類孟買血型的癌症患者，該血型比「熊貓血（Rh陰性）」更稀有，被外界稱為「恐龍血」。該患者被檢出為A型類孟買型後，接診醫院輸血科急忙向溫州市中心血站詢問庫存，幸運的是，血站恰好有一袋冰封保存的「恐龍血」，使得這名癌症患者得以順利開刀輸血。

▲輸血,捐血,注血,血液。（圖／視覺中國）

▲類孟買型（恐龍血）紅血球的保存期可以到10年左右。（示意圖／CFP）

《光明網》報導，溫州市中心血站稱，「我們血液庫存中有一袋A型類孟買型冰凍紅細胞（紅血球，下同），有需要我們可以隨時解凍供應臨床。」得到這樣的回覆，接診醫院輸血科的醫務人員這才鬆了一口氣。

溫州市中心血站接到醫院的「特殊需求」後，從攝氏零下65度以下血液存儲冰庫內找到這袋「恐龍血」，經過一系列解凍、洗滌、去甘油等工序，將該袋血液發往醫院臨床，讓這名患者得到手術備血。

據了解，一般血袋的保存期約35天，不過，類孟買型紅血球在冰凍保存的處理下，可以存放10年左右。在溫州市中心血站登記的類孟買血型僅有4人。

由於類孟買血型的人在需要輸血時往往存在更高的風險，他們較難在一般民眾中尋得相符合的血液進行輸血，此時，同型H抗原缺乏的血液或進行自體輸血成為最適當的解方。至於「恐龍血」患者實在沒有臨床供血來源時， 只能採取相容性輸血。

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