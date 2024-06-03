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大陸 大陸焦點 特派現場

65歲女一年內確診「3種癌症」！　她哀嘆：為什麼偏偏盯上我

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲王太太一年內被診斷出3種癌症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一名65歲的王太太日前完成肺癌及結腸癌手術，在進行術後複查時，竟發現甲狀腺瘤。王太太表示，本該享福的年紀，沒想到一年內3種癌症找上門。醫師指出，可能與家族遺傳及環境因素相關。

據《都市快報》報導，65歲的王太太上個月進行肺癌及結腸癌術後常規複查時，竟發現了甲狀腺瘤（右側腺葉內結節有TI-RADS 5類，也有TI-RADS 4類，其餘結節TI-RADS 3類）。

杭州市婦產科醫院甲乳外科吳岳光副主任醫師表示，在臨床上，碰到病人同時罹患兩種或兩種以上癌症的比例並不少見，「平時碰到較多的是，同時有兩種癌症的患者，例如甲狀腺癌合併乳癌，乳癌合併肺癌，像王太太這種同時患有3種癌症，都互相獨立的患者比較少見。」

▲。（示意圖／CFP）

▲王太太發現有甲狀腺瘤時，馬上決定手術。（示意圖／CFP）

吳醫師指出，這與家族遺傳基因以及環境因素（地方性、不良生活習慣、長期勞累）密切相關，王太太的姊姊是因卵巢癌去世的，但其父母是否患有癌症不得而知。

王太太在確認病理報告沒多久後，決定進行「右側甲狀腺腺葉＋峽部切除」手術，以及中央區淋巴結清除術。報告指出，王太太罹患的是「甲狀腺微小乳突癌」，還好及時處理，對其後期影響不大。

目前，王太太已順利出院，康復得很好，後續只需配合內分泌治療即可。

吳醫師呼籲，「45歲以上的人一定要定期做常規體檢，如甲狀腺、乳房、腹部B超，胸部CT等。」一旦發現異常，儘早治療。此外，已有研究表明，兒童時期甲狀腺接觸大量的電離輻射（如X光、CT照射），會導致甲狀腺癌的風險增高，家長應盡量避免孩子在兒童時期，接觸非必要的電離輻射。

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