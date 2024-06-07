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午後雷雨炸全台！端午連假鋒面擺盪　「降雨熱區」曝

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▲今日午後受熱力作用影響，各地山區有短暫陣雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明（8日）起端午連假開跑，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今、明天台灣位於較不穩定的低壓環境內，午後受熱力作用影響，各地山區有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，周日至下周四鋒面滯留於北部海面擺盪，迎風面的中南部地區，整日不定時有短暫陣雨或雷雨。

林孝儒說，今、明兩天台灣位於較不穩定的低壓環境內，及偏南至西南風挾水氣影響；午後受熱力作用影響，各地山區有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，時而伴隨較大雨勢及閃電雷鳴或瞬間強陣風可能，晚間會趨緩。

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他說，由於環境風向轉變，迎風面的中南部早晚不定時有些短暫陣雨機會，尤其沿海至近海平地地區，各山區日雨量是有機會接近或達單點大雨可能，前往山區活動多加留意。

▲▼ 。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲周日至下周四將有一道鋒面滯留於北部海面擺盪。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

林孝儒提到，周日至下周四將有一道鋒面滯留於北部海面擺盪，鋒面南下有限，基本上鋒面本身不太有顯著的降雨影響，但導致鋒前西南風增強亦會帶來較多水氣，整體大氣環境是不穩定的。

他說，迎風面的中南部，將為整日不定時有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，除了午後熱對流雷陣雨以外，早晚受西南風及海陸風交互作用而有短暫陣雨。各地午後也有機會受熱對流發展，有短暫陣雨或雷雨機會，山區降雨更為顯著。

另外，林孝儒表示，周日晚間至下周一期間，由於鋒面相對最為靠近，亦不排除受鋒前雲系影響，北部時有短暫陣雨，到下周天氣不太穩定，尤其午後容易伴隨較大雨勢、雷擊或強陣風，安排端午假期或山區活動留意天氣變化。

下周中後期的天氣，林孝儒說，隨著副熱帶高壓逐漸往南海延伸，鋒面雖有北抬遠離台灣趨勢，不過台灣附近就會持續維持西南風或增強的環境，屆時迎風中南部的降雨趨勢仍是偏多，持續觀察。

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