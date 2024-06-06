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雷雨大軍突襲！全台溼答答　端午連假降雨熱區曝光

▲▼颱風假西門町民眾冒雨逛街人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受到低壓帶影響，未來幾天仍是潮濕的天氣型態。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到低壓帶影響，今（6）日水氣偏多，各地雲量偏多偶有飄雨，中午過後降雨更為明顯，今晚明晨花東地區水氣仍偏多，有局部較大雨勢發生的機率，明（7）日繼續受到低壓帶影響，環境轉為不穩定，降雨機率高，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象署」發文指出，周六起環境轉為偏南風，迎風面的南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，並且有局部大雨發生的機率，其他地區大致為多雲，午後熱力作用下，有局部短暫雷陣雨，尤其各地山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署接著指出，下周日至下周四（9日至13日）鋒面位於臺灣北部海面，臺灣處於鋒前偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖，下周日至下周一中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；11日至13日西南風稍增強，降雨集中在迎風面的中南部地區，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；雨勢方面在下周日至下周四，中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

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關鍵字：

天氣降雨低壓帶花東南部

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