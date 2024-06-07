創立近200年！金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

▲金門存德中藥房創立至今近200年。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

坐落於金門縣金城鎮莒光路上的「存德中藥房」，從清道光12年間(西元1832年)創立迄今已近200年歷史，所產製之胡椒粉、十三香、祖傳五香粉等「純天然」辛香料不僅吸引當地民眾排隊購買、更成為到金門觀光遊客「必買」的伴手禮。為感謝並回饋民眾的支持，「存德」老闆娘特別以祖傳香料親手縫製500個香包讓大家免費帶回驅蟲驅毒，一起歡慶端午佳節。

存德中藥房第6代「掌櫃」顏芷君表示，為迎接端午節的到來，今年持續舉辦「粽望所歸」送香包活動，即日起只要追蹤「存德」IG、或於Google評論、或上FB打卡按讚，完成以上任何一個動作，就能到店裡免費索取由老闆娘親手縫製、老闆親自研磨、內含艾草，蒼朮，薄荷，佩蘭等8種祖傳中藥香料的可愛粽子造型小香包，限量500個，每人限領1個，送完為止！

顏芷君說，以往由於醫藥不發達，每逢各種蟲、菌活躍的端午節前後，人們就把具有殺菌作用的中藥材用布包起來，做成香包戴在胸前，利用它發散出來的香氣，使蟲、菌不來侵擾。這次特別以祖傳香料製作而成的粽型香包送給大家，也是希望能發揚中華傳統文化，讓鄉親不僅能用它來驅蟲驅毒，更能趨吉避兇，共度端午佳節！