國中會考寫作「5119考生抱蛋」　占比2.75%創7年新高

▲國中教育會考成績單今天公告，寫作測驗拿到6級分共1226人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考成績今（7日）公告。今年國文寫作測驗以標題為資訊，要求考生探究標題吸睛的原因並提出看法，根據台師大心測中心資料，今年寫作測驗拿到6級分僅1226人，占比0.66%，比去年971人增加255人，增幅達26%，另有5119人（不含缺考生）「抱蛋」零級分，增加510人，「抱蛋」佔比2.75%更創下7年來新高。

今年國文寫作測驗，以「標題」為資訊，如「包糕粽」、「銅板價」、「動漫展」等例，要求考生探究標題吸睛的原因並提出看法。根據台師大心測中心資料，6級分為1226人、5級分2萬7728人、4級分11萬4584人、3級分2萬5392人、2級分7846人、1級分4076人、0級分5119人；其中6級分1226人比去年971人增加255人，增加約26％，而5119人「抱蛋」，也比去年4609人增加510人，「抱蛋」占比2.75%更創下7年來新高。

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國中教育會考成績今天公告並寄發成績單，國教署與心測中心在教育部舉行記者會，說明國中教育會考各科計分與閱卷結果說明，包括國教署長彭富源、心測中心副主任曾芬蘭等人參與。

對於今年寫作測驗「抱蛋」人數超過5千人，「抱蛋」占比2.75%更創下7年來新高。高師大國文系副教授李金鴦指出，今年寫作測驗是新題型，讓考生先閱讀了解題目後再完成寫作任務，部分考生對審題不夠精準，無法精準回應，例如六個標題有提到水資源、減脂與動漫，部分考生直接找到關鍵字，寫去動漫展或減脂經驗，但內容卻和下標無關，才導致零級分人數較多。

台師大心測中心主任陳柏熹則認為，考生看到寫作測驗題目要先理解，再思考，之後再表達。這兩年寫作測驗的考題，都有提供考生大方向，所以考生在寫作前，要看清楚題目要求，像是今年考題敘述上出現三次的「標題」文字，還用引號標示出來，也清楚列在寫作任務要求上，所以提醒考生，「理解、思考後再表達」對寫作的的重要性。

▲國中會考成績今天公布，寫作測驗「抱蛋」人數超過5千人，佔比2.75%更創下7年來新高。（圖／記者許敏溶攝）