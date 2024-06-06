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會考英聽設備故障3分鐘！37考生「聽攏嘸」　申訴失敗家長炸鍋

▲會考權益受損家長控訴大考中心。（圖／莊浚勝提供）

▲國中會考權益受損家長控訴大考中心。（圖／北斗國中家長會長莊浚勝提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年國中會考將於明日放榜，彰化縣北斗家商第二試場，有37名考生，5月19日最後一節考英聽時，播放器突然故障，經試場老師將故障排除再重新播放，雖然學生多了3分鐘作答，但此時考試結束鐘聲響起，教室外夾雜著學生考完歡呼聲，最後3題的播放聲音根本聽不清楚，嚴重影響考生權益，但申訴獲得的回答是「鐘聲不明顯，不構成干擾」，家長炸鍋怒喊「低級錯誤」。

▲大考中心回覆申訴不成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲大考中心回覆申訴不成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天有大約10名家長集體出面向媒體投訴， 5月19日國中教育會考第二天最後一科時，北斗家商第2試場發生英聽播放器故障，由於延誤時間，試務人員拿到備用機器播放至第19題時，考試結束鐘聲響起，監考老師雖然繼續播放考題，但此時，教室內除了原本的英聽的播放聲，同時還有喇叭傳出的鐘聲與廣播，直到第20題結束，播第21題時，其他試場的同學交卷後開始歡呼，聲音也直接影響這間考場。

學生交卷後驚慌失措的向學校反應，學校也立即向考場學校北斗家商、考區試務會彰化高中反應，事後受影響的學生們也提出申訴。最後轉送至全國試務會討論，但卻得到「申訴不成立」的結果。

▲北斗國中家長會長莊浚勝。（圖／莊浚勝提供）

▲北斗國中家長會長莊浚勝。（圖／莊浚勝提供）

家長怒斥，英聽測驗全國考生皆可聽2次，「為什麼我們只有聽1次，就算有完整播放，這種說法真的很瞎，明明我們的權益受損，還硬凹，我們真的不能接受。而且監考老師也記錄不確實，教室內有英聽、鐘響、廣播同時存在，這樣認定不干擾，真的是睜眼說瞎話」。

北斗國中家長會長莊浚勝表示，大考中心的回覆表示，該名監考老師認為「鐘聲不明顯，不構成干擾」，且把責任推給學生說「學生沒有反映聽不清楚」。學生和家長今天看到這種回覆都相當生氣，「低級錯誤」。最大的問題是，英聽需要透過試場的播放器作答，但若外場的聲音已經干擾到學生的作答，就已經產生不公平，其中一名北斗國中榜首學生，本來可以滿級分，卻因此慘遭扣分。

另外還有家長指出，同試場有34人申訴，為何只採信北斗家商的說法。彰化考區國中會考試務會申訴會議以申訴內容相似，只允許北斗國中1位考生由1位師長陪同前往說明，既然大家的申訴內容一致，都是英聽被教室內的鐘聲、廣播、歡呼聲干擾，為什麼只片面採信監考老師的說法，而不相信這34位來自不同學校考生的心聲。

▲大考中心回覆申訴不成立。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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