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快訊／國中會考成績公布！高分群1.7萬人　5A作文6級分712人

▲▼國中教育會考即將登場，今天師大附中開放學生看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中教育會考成績今天公告，5A作文6級分712人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113年國中教育會考成績今（7日）公告。根據教育部公布統計資料，今年五科都拿下精熟等級5A的考生共計1萬7569人，佔全體考生9.29%，比去年1萬8207人減少638人，佔比也比去年9.34%減少，而今年拿下5A考生當中，共有712人寫作測驗獲六級分，佔全體考生0.38%，比去年530人多了182人，等於增加25%。

國中會考分A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）等三等級，根據今年成績分析，今年五科都拿A有1萬7569人，較去年減少638人。台師大心測中心分析，根據本次計分結果顯示，「精熟」等級最低答對題數比率約76%至91%，「基礎」等級則約占38%至43%。以國文科為例，總題數42題，答對37題可 達「精熟」等級，答對題數比率約88.10%；答對18題可達「基礎」等級，答對題數比率約42.86%；而各科達精熟的比率為17.33%到25.21%、達基礎的比率為48.22%到66.52%， 待加強的比率為12.27%到29.04%。

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台師大心測中心表示，113年全國15個就學區皆採用國中教育會考的成績作為免試入學超額比序項目之一，比重不超過1/3。心測中心提供「113年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以作為免試入學選填志願參考。

▲▼台師大心測中心今天公布113年國中教育會考統計數據。（圖／心測中心提供）

▲▼113年國中教育會考統計數據。（圖／心測中心提供） ※點圖放大

▲▼台師大心測中心今天公布113年國中教育會考統計數據。（圖／心測中心提供）

近20萬人報名的國中會考在5月18、19日舉行，國中教育會考今上午8時在網上公告成績，學生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢自己成績。教育部表示，考生若要申請複查成績及結果通知，或補發成績通知單，申請時間從下周二（11日）到下周三（12日）的上午9時到16時，逾期不受理。

國中教育會考今天寄發成績單，高中免試入學招生作業也將開跑，教育部提醒，各就學區考生可在6月21日到6月27日查詢個人序位並填志願、7月9日免試入學分發結果放榜、7月11日新生到各高中報到。

此外，為提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「112年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊，教育部表示，學生可以透過網站了解所選志願校科未來學習的內容與進路發展，家長與教師也可以跟學生討論，協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌國中教育會考成績及兩次模擬志願選填結果，進行升學選擇，並且在選填志願時，能填滿志願數，以提高免試入學的錄取機會。

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