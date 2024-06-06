無法理解傅崐萁硬推「花東三案」　柯志恩：根本沒時間討論

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁揚言，花東三案要在7月16號休會前通過，引爆藍委不滿，連國民黨智庫都提出意見表示應該「再評估」，目前黨內共識為暫緩推動。國民黨智庫執行長、立委柯志恩今（6日）不以為然表示，「我沒有辦法理解，我覺得這個時候怎麼算也不可能7月16日」、「7月16日這個東西應該很謹慎」，因為立法院在7月16日之前只有2次院會可以處理重大法案，根本沒有時間就「花東三案」做細緻的討論。

柯志恩今日下午與李彥秀共同開播網路節目時，談論到傅崐萁本欲強推的「花東三案」。李彥秀透露，傅崐萁在昨日國民黨中常會上宣稱「花東三案」中的環島高鐵、國六東延等2案是立法院長韓國瑜要的，柯志恩則轉述今日上午韓國瑜本人的話，「法律如何執行，一切尊重專業，也要看交通部長跨部會協調結果，所以『願望是一回事』！」韓國瑜都是尊重專業。

柯志恩感嘆，傅崐萁揚言「花東三案」7月16日前要過關，就讓民進黨見獵心喜，但國民黨智庫早已針對「花東三案」，就財務、環評、人文、水文以及地理等面向評估，認為相關建設很難在10年內完成，主張應該讓交通部長參與，在立法院交通委員會討論，並且舉辦公聽會尋求共識，「智庫只是在實話實說」，提出評估報告讓大家了解，況且現階段的確還需要更多的討論。

對於李彥秀稱傅崐萁喊出7月16日通過「花東三案」的立場可以理解，柯志恩不以為然地說，「我沒有辦法理解，我覺得這個時候怎麼算也不可能7月16日，立法院在7月16日之前只有2次院會可以處理重大法案，根本沒有時間就「花東三案」做細緻的討論。

柯志恩續指，傅崐萁不斷強調，「花東3案都是BOT案，政府零出資，讓廠商來做」，但事實是就算台灣西半部人口多，但卻連西部高鐵都賠錢，（東部高鐵）國際大廠是否有機會來台投資，當然會受質疑。

