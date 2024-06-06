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明年續推300億租金補貼方案　內政部：持續推動福國利民政策

▲▼房地產,房價,台北市,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部明年將繼續推動300億租金補貼方案。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院推出的300億租金補貼方案大受好評，執行至今已嘉惠超過50萬租屋族。現行方案將執行到今年底，外界關注方案是否會續推？對此，內政部表示，部內正在籌編明年預算，這些福國利民的政策項目都有列入，會持續做補助，預計300億預算的規模會續推，超過50萬戶的部分也能全數滿足。

目前300億租金補貼已達成50萬戶目標，外界關注未來是否會持續擴大？內政部次長董建宏說，相關方案會持續檢討，經費也會爭取行政院支持。

董建宏說，原則上希望透過租金補貼，因為很多人基於工作的原因，特別是年輕人，不一定能穩定在某一個地方工作，可能會因為更好的發展而到別處就業，因此租金補貼政策是為了讓更多年輕朋友有更好機會，能在不同領域場合打拼，國家一定會持續在這些政策上推動並支持。

另外，後續租金補貼的方案也已經送行政院討論，目前進度為何？國土署住宅發展組長歐正興補充，目前方案已報到行政院，還在研議中，尚未核定；他表示，現行租金補貼方案是到今年底，明年是新年度開始，之前報行政院是超過50萬戶的部分能全數滿足。

內政部次長吳堂安補充，賴總統上任後，部內正在籌編明年預算，這些福國利民的政策項目都有列入，會持續做補助。他解釋，300億租金補貼經費來自住宅基金，未來會持續爭取經費，持續推動。

吳堂安說，租金補貼是福國利民政策，未來每年都會編，依照預算規模每年都會提報，都有一個額度。以目前租金補貼政策情形，如果每個月再增加1萬多戶，現在已經來到52萬戶，如果有這需求，相信卓院長也都非常支持。

▲▼內政部部務會議後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部部務會議後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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