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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詐騙包裹連立委都中招　蘇巧慧問預防措施刑事局竟答不出

▲▼立法院內政委員會「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」專題報告，要求相關單位到會進行報告。圖為民進黨籍立委蘇巧慧。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨籍立委蘇巧慧。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會5日審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，民進黨立委質詢時說，網路上教學的詐騙處理指引竟是「打電話給選區的立法委員通知警政署，派警察去抓人」；另外，蘇追問詐騙簡訊的預防面部分，刑事局長周幼偉一度答不出來，讓她無奈說，「怎麼我對這法條好像比你們還熟悉？」

蘇巧慧質詢時先問到，部長有沒有被騙過？劉世芳說，親友有，金額不太大，但是在社群網路平台的，電子支付出狀況。蘇追問，打詐專法出來後，可以處理？劉說，「可以，以往的沒辦法，以後有法律通過可以」。

蘇巧慧表示，她本身是立委，還被騙過不少次，發現寄來的東西跟買的完全不一樣時，索討無門；也有發生收到電話簡訊提醒要去711拿包裹，即便想說好像沒訂，但還是去領了，貨到付款後打開發現不可能會買這種東西。

蘇巧慧說，有一次非常生氣，但上網一查之後發現，竟然是「打電話給選區的立法委員通知警政署，派警察去抓人」。今天如果訂立專法後，平日民眾遇到詐騙簡訊、一頁式廣告甚至網路名人社團投資詐騙，有解？

蘇巧慧說，國內應該是本來就可以抓，那境外的部分？內政部警政署刑事警察局長周幼偉說，境外電話目前都有先過濾，法律都有特別規定；蘇說，也就是高風險國際漫遊可以直接切斷不會繼續發送。接著蘇追問，那預防面的部分？但周一度支支吾吾答不出來，讓蘇無奈說，「怎麼我對這法條好像比你們還熟悉？」

蘇巧慧說，現在很多電信詐騙都是用電話卡、預付卡，所以未來依照法條，是不是申請就要有實名制？而且如果是轉移這卡片的話也要重新登錄，這是新法下去有加嚴的部分。

至於一頁式廣告，新法訂定後可以討論？數位部次長林宜敬說，現在遇到的問題主要有3個，以仿冒名人的廣告來講，預備要犯罪但還沒犯罪，政府發現通知平台商要下架時，通常平台商的動作都很慢；另外，因為很多平台是跨國公司，這次有要求要落地，在台灣要設法律代表人，若一直不肯配合的話依法可以開罰。

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