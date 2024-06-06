平緩房價！　內政部：力拼賴清德8年百萬租屋家庭計畫如期完成

▲內政部部務會議後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國土管理署、國家住宅及都市更新中心6日於內政部部務會議報告「社會住宅推動計畫及進度」。部長劉世芳裁示時說，賴總統所宣示的8年百萬戶租屋家庭支持計畫目標，會如期如數達成，達成平緩房價、提供民眾平價優質居住空間的目標。國土署也訂出每年新建1.5萬戶社宅、包租代管每年增加2萬戶以及50萬戶租金補貼等，透過三大方式加以落實。

國土署、國家住都中心簡報時說明，過去8年所推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標。總統賴清德宣示的8年百萬戶租屋家庭支持新目標，國土署、住都中心已設定每年新建1.5萬戶社宅、包租代管每年增加2萬戶以及50萬戶租金補貼等，三大方式加以落實。

至於各界關心的直接興建社宅部份，次長董建宏出席部務會議後記者會說，關於用地取得的問題，也都以生活圈概念尋找適當用地，擴大盤點公有土地，例如低度利用、老舊機關廳舍、學校合作興建社宅。

另外，劉世芳強調，國土署、國家住都中心為了實現「居住正義」，對於社宅做了完整的政策規劃，也已積極展開各項協調工作，內政部非常有信心8年百萬戶租屋家庭支持的新目標一定能「如期」、「如數」達成。

劉世芳也指示國土署、國家住都中心，必須緊密結合各地生活圈的佈建，更可透過「小造鎮」方式，將社宅結合托嬰中心、幼兒園、日照中心等重要公共服務設施。

針對如何與社區結合？國土署副署長徐燕興補充，未來在整體開發上，行政院要求預留5％作為社宅基地，相關規定和修法正在進行。「小造鎮」計畫第一波可能會針對產業集中之處，會與附近地區的各單位合作，補足公共設施，也會納入節能減碳精神。

劉世芳進一步說明，淨零碳排與智慧節能、安全耐震等，都是政府興建社宅的關鍵設計，都須取得綠建築、智慧建築、耐震標章以及具備無障礙設施，同時也以預鑄工法技術減低施工的耗能，符合「2050淨零碳排」的世界先進趨勢；未來社宅也將全面導入「結構安全監測系統」，即時掌握地震後的建物狀況。

劉世芳強調，內政部將優先透過8年百萬戶租屋家庭支持計畫的推動，紓解民眾住的需求；同時更將廣徵民意，不斷制訂相關政策回應居住問題，讓安居樂業的願景充分實現。