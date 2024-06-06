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社會 社會焦點 保障人權

神鬼男假冒官員、醫師「訂花籃送自己」　落網辯「想交女友」

 記者張君豪／台北報導

內政部4日接獲民眾檢舉，指稱臉書帳戶「李哲宇」涉嫌自稱是內政部主任秘書，但有熱心民眾透過網路查詢，發現內政部主秘是黃駿逸而非李哲宇，故向內政部反映檢舉，內政部5日派遣政風室人員正式向刑事局提告李男涉嫌偽造公文書及公印文等罪嫌，刑事局5日派員到新北市板橋區某社區大樓套房內逮捕偽冒政府官員的李哲宇（32歲、經查有詐欺、跟騷法、妨害自由、侵占、偽造文書等多項前科）到案，李男到案辯稱因想自抬身價「順利交個女友」，才會假冒政府官員身分。

▲板橋一男子李哲宇假冒內政部主任秘書和台大醫師、之前曾假冒蘋果電腦公司人資長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲板橋一男子李哲宇假冒內政部主任秘書和台大醫師，之前還假冒過蘋果電腦公司人資長。（圖／記者張君豪翻攝，下同

刑事局表示，李男長期無業，落網辯稱為混充名流提升自我社經身分，他曾假蘋果電腦公司人資長遭到查獲，案件被起訴後仍不改惡習，陸續假冒台大醫院急診醫師、立法院院長室副主任、內政部主任秘書等身分，以攀附權貴，凸顯人脈廣闊。
▲板橋一男子李哲宇假冒內政部主任秘書和台大醫師、之前曾假冒蘋果電腦公司人資長。（圖／記者張君豪翻攝）

李男不僅自己花錢買高價花籃擺在自家大門，假冒政要名流贈花，並刻意PO網炫耀。有網友質疑他身分，他還上傳秀出經過Photoshop修圖的假人令，偽造人令上清楚寫著「補黃駿逸缺（真實現任內政部主任秘書）」，讓逮捕他的警員哭笑不得。

警方當場查扣包含偽造台大醫院骨科部脊椎外科、急診醫學部外傷研究科醫師、內政部主任秘書名片，內政部主任秘書職名章、人事派令、醫師職名章、手機、筆電等證物，偵訊後依偽造公文書、公印文等罪嫌移送台北地檢署複訊，目前案件由北檢偵辦中。

▲板橋一男子李哲宇假冒內政部主任秘書和台大醫師、之前曾假冒蘋果電腦公司人資長。（圖／記者張君豪翻攝）

由於李男偽冒內政部主秘手法相當專業縝密，和當年假冒國安局、政府高層的林秉樞如出一轍，加上李男曾有違反跟騷法、詐欺犯罪行為，檢警懷疑他藉假冒身分在外騙財騙色，如果民眾曾遭假冒的內政部官員、台大醫師邀約投資或誤判交往，歡迎洽刑事局偵查第七大隊第三隊報案指認求助。

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