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晴空匯大火2勇消殞命　國土署：營造監督不確實地方應落實查驗

▲▼市長高虹安率市府相關局處首長召開晴空匯火災時事回應記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安率市府相關局處首長召開晴空匯火災時事回應記者會。（圖／新竹市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

新竹市晴空匯大火造成2名消防弟兄殞命，引發各界關注消防員待遇問題。國土署5日表示，本案未依規定設置防火門、管道間防火區劃施工不確實，排煙系統、火警警報及緊急廣播故障等諸多缺失，凸顯出前端營造施工監督不確實問題，強調地方政府應從營造源頭管理，在核發使用執照時就要落實竣工查驗，以確保施工品質，而非在年度公安申報時才來確認，讓後端全體住戶來承擔。

針對晴空匯大火意外，新竹市政府召開記者會，懇請中央相關部會及立法委員儘速推動修法，將防火區劃部分納入集合式住宅安檢項目、明訂集合式住宅將一般電源與緊急電源應明確區隔設置，不應設置於相同位置（如本案即密集設置於管道間），以維護集合式住宅消防安全。

對此，國土署表示，現行集合住宅公安檢查項目鎖定為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等6大項，主要是考量集合住宅人員進出較為單純，且建築物主要的構造、設備及隔間均已施工完成，該6項有可能因為人為違規或設施維護失常，所以才會列入年度公安檢查項目，以確保民眾生活空間與環境安全。

國土署進一步說明，有關防火區劃的設計法規已相當完善，但是有些存在於施工完成面的隱蔽處，存有防火區劃施工監督不夠確實的弊病，為此，地方政府在核發使用執照時就應特別查核，並要求營造廠一級品管人員及監造二級品管人員負起專業責任。

針對防火區劃查核部分，如何從施工管理面及使用管理面加強管制力道，國土署將邀集建築師、消防設備師及電機技師等公會進行研商，並要求營造廠，監造人及地方政府善盡權責，強化現場查驗工作，維護建築物的公共安全管理及保障民眾居住安全。

此外，中央正在推動現行防火材料評定認可制度的「後市場管理制度」，國土署補充說明，此管理機制就是會要求評定機構直接到施工現場進行工程材料及施工工法的抽查，一旦發現不合規定的建材，地方政府就必須停發使用執照，讓業界真正警惕到正確選用材料及確實按圖施工的重要性，初期預計會從較大規模的工地開始實施，希望各界能夠支持，共同維護民眾生活環境與生命財產安全。

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