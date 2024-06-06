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林右昌：兩岸對話民進黨「善意不變」　但善意不能只是單方面

▲▼林右昌接任民進黨秘書長。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德正式就職總統前，曾向中國喊話，要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話。針對未來是否可能「主動出擊」與中方交流，黨秘書長林右昌今（6日）與媒體茶敘時指出，民進黨一直持開放態度，而善意不能只是單方面的，民進黨的善意立場與態度沒有改變，但「我們有意願，他們也必須要有意願」。

賴清德今年4月曾拋出兩岸執政黨良性對話構想，今年5月20日發表總統就職演說時也談及，將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。實際上，賴清德接任民進黨主席後，民進黨中國事務部曾與中國學者進行一場視訊交流，當時由中國事務部主任吳峻鋕代表與會，介紹民進黨的主張，被視為改善兩岸關係的一步。

對於未來民進黨是否有可能主動出擊，與中國在文化面、學術面進行交流，或者規劃相關活動，林右昌今天下午與媒體茶敘時說明，一直以來，從前總統蔡英文到賴清德發表的就職演說談話，可以看到民進黨一直秉持開放的態度，而賴清德就職演說所闡述的內容，也都是台灣人民的價值與共識。

林右昌不諱言，今天的問題是，中國共產黨能不能接受台灣人民共同的價值？賴清德身為總統，代表台灣人民的立場和價值，要求公平對等、相互善意對待，不過，善意不能只是單方面的，「不預設前提」不就是一個最基本的立場、態度嗎？站在執政黨的立場，這種善意的立場和態度並沒有改變，民進黨堅持台灣人民的立場與價值，這點也沒有改變。

至於是否有初步規劃相關活動，林右昌坦言，不會說民進黨要舉辦活動，「主動」就會成。他說，「我們有意願，他們也必須要有意願」。

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中國兩岸關係賴清德民進黨善意

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