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蘇姿丰年賺近10億！　連續5年蟬聯薪酬最高女性執行長

▲▼蘇姿丰接受媒體提問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇姿丰連續第5年蟬聯薪酬最高的女性執行長。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹雅婷／綜合報導

除了輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，從美國來台的晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰也是外界關注焦點。根據研究公司Equilar為美聯社所做的年度薪酬調查，蘇姿丰（Lisa Su）連續第5年位居薪酬最高的女性執行長，去年收入為3030萬美元（約9.78億台幣），與2022年持平。

這份2023年度薪酬調查對象包括在標普500強公司服務至少2個財年的執行長，在341名執行長之中，女性25人，其中拿下最高薪酬的女性執行長就是蘇姿丰。蘇姿丰2023年薪酬為3030萬美元，包括120萬美元底薪、超過140萬美元績效獎金、2180萬股票獎勵，整體排名從第25名上升至第21名。

其他擁有高收入的女性執行長，包括美國通用汽車執行長巴拉（Mary Barra，薪酬2780萬美元）、花旗集團執行長佛雷澤（Jane Fraser，薪酬2550萬美元）、航太國防公司諾斯羅普格魯曼公司執行長華登（Kathy Warden，2350萬美元）、UPS執行長托梅（Carol Tome，薪酬2340萬美元）。

調查也發現，女性執行長薪酬中位數增長21%至1760萬美元，男性執行長薪酬中位數則為1630萬美元。只不過，男性執行長最高薪酬仍遠高於女性，在年度薪酬調查位居榜首的是晶片大廠博通執行長陳福陽（Hock Tan），去年薪酬高達1億6180萬美元。

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