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烏克蘭限縮役男出境！美急籲公民「別去」：有雙重國籍也走不了

▲▼烏克蘭護照,烏克蘭國籍。（圖／VCG）

▲烏克蘭不再允許符合徵兵年齡但持有雙重國籍的男子自由進出烏克蘭。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭最近發布新令，不再允許18至60歲持有雙重國籍的男性公民自由出境，因此美國駐基輔大使館向擁有烏克蘭國籍的美國公民發布警告，符合徵兵年齡的男子若無在烏無限期停留計畫，就不要前往當地。

綜合外媒報導，烏克蘭5月新實施的《動員法》規定，自6月1日開始，擁有烏克蘭國籍的18至60歲男子將不再被允許離國，即使他們持有雙重國籍，法律地位也將與普通烏克蘭公民無異。

美國使館人員指出，美方不太可能影響烏克蘭立法，因此特別對18至60歲、同時擁有烏克蘭國籍，或正在申請烏克蘭國籍的美國公民發出提醒，「如果您在烏克蘭且無法出境，請遵守當地規定、就地避難，但如果您不在烏克蘭，且無意願在當地無限期逗留，那我們強烈建議您不要前往烏克蘭」。

之前，這些擁有美國和烏克蘭雙重國籍的公民，只要能證明自己在海外長期居住，即使符合徵兵年齡，也可以享有在戒嚴令期間自由進出烏克蘭的權利。然而，這一例外已於6月1日被撤銷。烏克蘭國家邊防局解釋，邊防軍將持有雙重國籍的烏克蘭人視為烏克蘭公民，認為他們必須保護國家免受俄羅斯入侵。

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