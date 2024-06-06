東西都到了！超商取貨「可以只領其中幾件嗎」　網吐實話：很討厭

▲網購相當方便。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會在網路上購物，並選擇超商取貨，相當方便。近日就有網友拋問，如果一次有好幾件貨到了，可以向超商指定要先領某幾件就好嗎？貼文曝光後，隨即引發討論，不過其中就有人說出真心話，直言這種客人最討厭。

女網友在Dcard上，以「取貨可以指定要先領哪幾件貨嗎」為標題發文，提到她過去到超商領貨時，有店員稱自己看不到商品的取貨期限，因此她就想知道，如果提供取件編號的話，是否能指定要先取該編號的貨？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「店員能幫你把貨都拿出來，你自己看貼的標籤決定哪些要取貨，所以不夠熟的店員我不好意思請他幫忙，拿來拿去的」、「可以啊，為什麼不行？說你要多少金額的包裹就好了」、「可以哇，而且有權拒絕領詐騙包裹，所以才要核對，確認你要才可以刷條碼取貨」、「我有現金不夠就先取其中幾樣的經驗」。

不過其中也有人直呼，「可以是可以，但是我個人的話會很討厭這種客人，尤其是那種買一堆，全部找出來給他，後來說我只要取多少錢的那個」、「沒錢不要買好嗎？這種客人最討厭」、「超級討厭，有好幾個客人每次都買快10件，然後每次來都說我要取哪2件，沒錢就不要買」、「主要是麻煩，要先看後三碼再對貨號，人多的話一律拒絕」。

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