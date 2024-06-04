票最貴破5千！「韓星見面會」在幹嘛？　網曝經驗：要真的很喜歡

▲金秀賢因《淚之女王》再吸一大票粉絲。（圖／Netflix提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

韓星金秀賢因《淚之女王》再圈一大票粉絲，他也將來台灣舉辦見面會，票價從2800元至5800元都有。就有網友發文表示，過去知名韓星來台，票價也都差不多如此，因為她是第一次追星，所以想知道見面會都在做什麼？貼文曝光後，就有不少網友熱心分享經驗。

有網友在Dcard上，以「韓星粉絲見面會都在幹嘛」為標題發文，提到她因為《淚之女王》的關係，非常喜歡金秀賢。她得知金秀賢要辦見面會後，便上網查了票價，不料卻發現最貴的票要將近6000元。

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不過，原PO後來看了一下，發現其實其他知名韓星來台舉辦見面會，票也都是這個價格。由於她是第一次追星，因此也好奇見面會都在做什麼？會有什麼粉絲好康嗎？

貼文曝光後，有網友直言，演員比較不像歌手、綜藝人那麼會聊天和製造效果，「如果很不幸那場請到很爛的主持人，而且演員本身也比較內向不太會聊天的話，那整場就是在尬聊+看他們跟粉絲玩更尬的互動遊戲」。

其他網友也分享相關經驗，「見面會真的都很無聊，去過兩場韓星的，都在尬聊，然後會安排一些小橋段做很無聊的事」、「除非真的有信仰，不然不會想再去，雖然能看到本人還是情緒很嗨、很開心，節目設計也很有心，但我覺得票價還是太貴了」、「見面會以我自身參加的經驗真的偏無聊，如果藝人沒有特別安排表演的部分，大多數都只會是訪談、玩遊戲問答、抽互動」、「演員見面會，大部分時間就是看他們聊天互動，我覺得沒有真的很喜歡的話，就會覺得很無聊」。

不過也有人直呼，「有搶到要去金秀賢的，光想到他對談那個呆萌的樣子，我就想去看」。