公司忘了有這員工！他「躺8個月爽領121萬」：直接再兼一份工作

▲從事博弈業的原PO分享被公司「遺忘」8個月爽領薪水經歷。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位從事博弈業的網友說，他被丟到一個新部門，人在台灣的他只需要遠端，「只有第一個禮拜跟我開會，後續就沒再找過我了，然後我就開始了長達8個月被公司忘記之旅」，最後被發現遭到開除，但薪水還是拿了121萬元。

原PO在Dcard以「八個月後，公司終於發現還有我這號員工了」為題發文，表示「我自己本身是做博弈業的，因為英文本身算不錯，所以後期一直都是在歐洲那邊的當地合法博弈公司上班。最近的一間公司是去年HR來挖角我過去當他們的亞洲市場經理，雖然說是經理，但是其實整個亞洲市場只有我一個員工，對上去就是市場副總，然後我自己一個人遠端在台灣上班不用去歐洲，薪水發USDT。」

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原PO表示，去了2個月發現，公司根本不需要開亞洲市場，公司不給薪資，他準備提離職。市場副總表示，他要走了，要原PO找到新工作再走就好。原PO說，「我就在公司內部隨意被扔到一個新部門去，我的新老闆也不太理我，只有第一個禮拜跟我開會，後續就沒再找過我了，然後我就開始了長達8個月被公司忘記之旅？」

▲原PO曬每月薪水跟對話紀錄證明。（圖／翻攝Dcard）

原PO表示，「這期間沒有任何人找我開會，或是聯繫我，但是每個月薪水HR還是照發，而且我在公司算是高薪的，我看到都沒人理我後續乾脆躺平了，每個月就等著薪水，前三個月發現真的太閒了，直接找了一份新工作，領兩份薪水。」

原PO指出，公司好像真的忘記他，直到5月底，公司找了一位新的亞洲市場負責人，在檢閱公司員工名單時才想起來他，並趕緊將他開除，「但是補償我多一個月的薪水。於是我長達8個月的Gap month 就這麼結束了。」原PO強調，「八個月躺領了121萬，最後祝大家也都能找到被公司遺忘，但是薪水照發的工作。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「太神奇了」、「把你這份工作當你的兼職就好，8個月121萬不用做事，神奇的歐洲工作」、「你文末要感謝副總吧」、「也是很好笑，居然忘記自己公司的員工」、「這神爽工作哪裡找」。

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