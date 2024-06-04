　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司忘了有這員工！他「躺8個月爽領121萬」：直接再兼一份工作

原PO表示，他從事博弈業，躺領8個月薪水。（示意圖／Pexels）

▲從事博弈業的原PO分享被公司「遺忘」8個月爽領薪水經歷。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位從事博弈業的網友說，他被丟到一個新部門，人在台灣的他只需要遠端，「只有第一個禮拜跟我開會，後續就沒再找過我了，然後我就開始了長達8個月被公司忘記之旅」，最後被發現遭到開除，但薪水還是拿了121萬元。

原PO在Dcard以「八個月後，公司終於發現還有我這號員工了」為題發文，表示「我自己本身是做博弈業的，因為英文本身算不錯，所以後期一直都是在歐洲那邊的當地合法博弈公司上班。最近的一間公司是去年HR來挖角我過去當他們的亞洲市場經理，雖然說是經理，但是其實整個亞洲市場只有我一個員工，對上去就是市場副總，然後我自己一個人遠端在台灣上班不用去歐洲，薪水發USDT。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，去了2個月發現，公司根本不需要開亞洲市場，公司不給薪資，他準備提離職。市場副總表示，他要走了，要原PO找到新工作再走就好。原PO說，「我就在公司內部隨意被扔到一個新部門去，我的新老闆也不太理我，只有第一個禮拜跟我開會，後續就沒再找過我了，然後我就開始了長達8個月被公司忘記之旅？」

原PO曬每月薪水跟對話紀錄證明。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO曬每月薪水跟對話紀錄證明。（圖／翻攝Dcard）

原PO表示，「這期間沒有任何人找我開會，或是聯繫我，但是每個月薪水HR還是照發，而且我在公司算是高薪的，我看到都沒人理我後續乾脆躺平了，每個月就等著薪水，前三個月發現真的太閒了，直接找了一份新工作，領兩份薪水。」

原PO指出，公司好像真的忘記他，直到5月底，公司找了一位新的亞洲市場負責人，在檢閱公司員工名單時才想起來他，並趕緊將他開除，「但是補償我多一個月的薪水。於是我長達8個月的Gap month 就這麼結束了。」原PO強調，「八個月躺領了121萬，最後祝大家也都能找到被公司遺忘，但是薪水照發的工作。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「太神奇了」、「把你這份工作當你的兼職就好，8個月121萬不用做事，神奇的歐洲工作」、「你文末要感謝副總吧」、「也是很好笑，居然忘記自己公司的員工」、「這神爽工作哪裡找」。

延伸閱讀
他出國去機場貴賓室　同行朋友酸自私：自己爽不幫大家出錢
被公司逼「繳錢」幫同事慶生　她不到1年噴5千...一問蛋糕價格傻眼
同居男友房、上班開男友車！她月給15K崩潰「存不了錢」　兩派戰翻

ET快訊
國小棒球教練性侵22少年！　68罪起訴
唐治平背債「騎單車通勤」淡水、台北！租屋和媽相依為命
唐治平爛醉母陳屍頂樓　前女友丁寧：有一陣子沒聯絡
快訊／唐治平2度不認屍！　渾身酒味：這不是我媽媽
唐治平爛醉「不知母過世2天」！8天前怪異發文曝光
唐治平「很難聯絡」　經紀人嘆：拍攝身上有酒味
女議員偷吃律師！夫年收600萬　回家驚見「半裸跨身上」
快訊／侯友宜點名新北3地區！已連繫輝達爭取設計中心落腳
華航空姐「酒醉鬧機」　懲處出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

棒球選手陳尚季變小說家！8篇創作直球對決　曝曾患「投手失憶症」

快訊／蛋價再降2元！　蛋商急拋售「市場出現3斤100元」

年薪百萬「42歲男崩潰失業」　曝1關鍵！找到90萬新工作

大學附近狂開1類型店！「配菜無限吃」網不買單：寧可吃網咖的

東海弟畢業「3正妹親姊獻花」　IG粉絲暴增！ 姊弟私下互動曝

觀光署串聯微笑南灣展館　仲夏節優惠祭「買1送1」

期待一整年！飛沙國中免費大啖原肉牛排　滿足喜悅溢於言表

流感添1死！8歲女童住院3天過世　有打疫苗仍併發腦炎、心肌炎

【廣編】提升粽子口感要加它！？意想不到的主角，甜香Q彈甜鹹皆宜！

空姐酒醉鬧機驚動航警「記1支大過」　華航：依公司規範辦理

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

棒球選手陳尚季變小說家！8篇創作直球對決　曝曾患「投手失憶症」

快訊／蛋價再降2元！　蛋商急拋售「市場出現3斤100元」

年薪百萬「42歲男崩潰失業」　曝1關鍵！找到90萬新工作

大學附近狂開1類型店！「配菜無限吃」網不買單：寧可吃網咖的

東海弟畢業「3正妹親姊獻花」　IG粉絲暴增！ 姊弟私下互動曝

觀光署串聯微笑南灣展館　仲夏節優惠祭「買1送1」

期待一整年！飛沙國中免費大啖原肉牛排　滿足喜悅溢於言表

流感添1死！8歲女童住院3天過世　有打疫苗仍併發腦炎、心肌炎

【廣編】提升粽子口感要加它！？意想不到的主角，甜香Q彈甜鹹皆宜！

空姐酒醉鬧機驚動航警「記1支大過」　華航：依公司規範辦理

基本工資拚連9漲　勞動部：本月召開首次諮詢會

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

勇消求救音檔外流　竹市消防局長：不可能聽到Mayday卻無動作

棒球選手陳尚季變小說家！8篇創作直球對決　曝曾患「投手失憶症」

蜜月泡湯！　馬爾地夫宣布「持以色列護照」禁止入境

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

友脫口「要在國館下車」 阿滴滿頭問號：是世代隔閡嗎

快訊／蛋價再降2元！　蛋商急拋售「市場出現3斤100元」

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」　咬下爆出超濃香草餡

年薪百萬「42歲男崩潰失業」　曝1關鍵！找到90萬新工作

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

麵攤2麵1沙拉1炒菜1680元　客人：頭好暈

「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊認不滿

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

購買前看清楚！好市多5種商品不能退貨

台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

50嵐「經典1品項」回歸！4縣市限定開賣

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因

更多熱門

相關新聞

沒買名牌包！好友喊「不懂愛自己」　網搖頭

沒買名牌包！好友喊「不懂愛自己」　網搖頭

很多人有了一定的經濟能力後，就會開始買專櫃、名牌包，近日就有網友好發文表示，身邊好友覺得女生至少要有1、2個名牌的東西才能算女人，但她現階段實在不想購入，沒有名牌包會很丟臉嗎？貼文曝光後，引發討論。

看完黃仁勳演講「就業焦慮」

看完黃仁勳演講「就業焦慮」

愛犬罹肝癌　林采緹砸14萬幫續命

愛犬罹肝癌　林采緹砸14萬幫續命

直擊曾國城攜城嫂現身聚餐

直擊曾國城攜城嫂現身聚餐

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面