　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

比砒霜還毒！陸男吃一口昏迷兩天　罪魁禍首是一尾大鰱魚

▲鰱魚。（圖／CFP）

▲大陸男子將鰱魚膽生吃中毒，差點喪命。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江大學醫學院附屬第一醫院2日接診一名急診病患阿明（化名），患者送到醫院時已昏迷不醒，經過連續2天的搶救才挽回一命，醫生發現，讓這名30歲的病患阿明昏迷的「主嫌」竟是一尾4斤（2公斤，下同）重的鰱魚。據了解，阿明聽說「魚膽」能清火明目，便配著啤酒生吞入肚，沒想到對成人來說，一顆魚膽就足以令人致命，比毒藥「砒霜」還毒。

▲鰱魚。（圖／CFP）

▲鰱魚。（圖／CFP）

《廣州日報》報導，6月2日，30歲的阿明和幾位工友在外野釣，收穫了一條4斤重的白鰱。阿明聽說魚膽可以明目、解毒，負責殺魚的阿明刻意把魚膽摘出來，大小約為成年人大拇指一半。傍晚吃飯時，阿明拿著剖出來的魚膽，配著啤酒一鼓作氣生吞了下去。

阿明回憶稱，「那一瞬間嘴巴很苦的，又喝了大概一瓶半的啤酒才壓下嘴巴裡的苦味！吃完飯後不到兩個小時，肚子就開始翻江倒海，不僅上吐下瀉、還頭暈頭痛、全身乏力。」這時，阿明上網一查，才知道魚膽有毒。

才經過數小時，阿明的身體狀況急轉直下，肚子痛得厲害，還無法小便，臉色暗沉得嚇人，眼珠和脖子都開始隱隱變黃，家人趕緊將其送醫急救，被醫師診斷為肝衰竭。

浙大附醫急診科主任陸遠強表示，「阿明的谷丙轉氨酶數值破萬，是正常值的數百倍，是典型的肝衰竭症狀，還出現凝血功能障礙，體內的毒素不能及時清除，很可能危及生命。」

陸遠強提到，近年有多例因盲目聽信民間偏方吃魚膽而中毒的患者，「魚膽中毒引起的症狀危重，會導致肝腎受損，再逐漸出現急性肝壞死、腎衰竭、腦水腫、心肌損傷等嚴重症狀（多器官衰竭），最終導致死亡。」

陸遠強提醒，也有生吞魚膽中毒的患者，即便是僥倖躲過一劫，但由於神經受損嚴重而導致癱瘓、大小便失禁，抱憾終身，「魚膽不能吃，最嚴重可致死，而且目前沒有特效解毒藥！對成人來說，只要幾克膽汁就能導致中毒，如果是五六斤（3公斤左右）以上的大魚，1個魚膽就足以令人喪命。」

ET快訊
唐治平母淪有名無主屍！　民俗專家曝「故意不認」下場
快訊／勒斃馬國女大生！工程師哭求輕判　二審結果出爐
快訊／哨船頭公園驚見浮屍！　女漂海面上
快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效
行政院會今討論「國會擴權法覆議」　通過後正式提出
大二生校園墜亡！陳屍大樓中庭　早起師生急報警
韓國瑜吃「韓江烤肉」！　慶生畫面曝光
快訊／股王狂飆！　噴漲375元刷4465天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西沁縣政協主席遇刺身亡！　目擊者：兇手「下手非常重」

比砒霜還毒！陸男吃一口昏迷兩天　罪魁禍首是一尾大鰱魚

周大福否認關廠　強調只是「遷移部分生產部門」

中通新能源客車拚出口海外　台灣也是「未來重要市場」

1961年以來「最高」！　中國今年5月平均氣溫17.7度

相似度99%！餐廳老闆娘撞臉「賈玲」　網看傻：是本尊減肥前

中國5月財新服務業PMI達54　創近10個月新高

廣西玉林暴雨「半座城泡水裡」　24小時降水247.7公釐刷新6月紀錄

OL喝斷片全裸醒來　「老闆躺旁邊」崩潰！隔壁房客錄下性侵鐵證

香港舉辦「的士禮貌運動」　去年乘客投訴量「倍增破千」！

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

唐治平晚間現身派出所　曝「媽媽死亡」前後經過

山西沁縣政協主席遇刺身亡！　目擊者：兇手「下手非常重」

比砒霜還毒！陸男吃一口昏迷兩天　罪魁禍首是一尾大鰱魚

周大福否認關廠　強調只是「遷移部分生產部門」

中通新能源客車拚出口海外　台灣也是「未來重要市場」

1961年以來「最高」！　中國今年5月平均氣溫17.7度

相似度99%！餐廳老闆娘撞臉「賈玲」　網看傻：是本尊減肥前

中國5月財新服務業PMI達54　創近10個月新高

廣西玉林暴雨「半座城泡水裡」　24小時降水247.7公釐刷新6月紀錄

OL喝斷片全裸醒來　「老闆躺旁邊」崩潰！隔壁房客錄下性侵鐵證

香港舉辦「的士禮貌運動」　去年乘客投訴量「倍增破千」！

「入出國及移民法」修很大　移民署桃園站宣導保障新住民權益

PLG職籃總冠軍賽　公視+OTT平台加入轉播行列

日「女裝大叔」射後不理淪無頭男屍！　她殺人前還跟親爸練習SM

出國行李要注意！　地勤揭「這2習慣超母湯」：延誤機率更高

拜登政府第14度！美對台96.8億元軍售案　外交部：落實安全承諾

黃仁勳在台掀「仁來瘋」變巨星！輝達同事傻眼：在矽谷從未發生過

黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外　外媒：沒人為庫克挺胸而出

傅崐萁花東三法　鍾東錦也不挺：這做了花蓮會被害死

東西都到了！超商取貨「可以只領其中幾件嗎」　網吐實話：很討厭

王品股東會通過配息14.94元「史上最高」　下半年持續展店

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

大陸熱門新聞

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

亞洲第一高瀑布造假？雲台山天瀑竟是水管放水

OL喝斷片全裸醒來懷疑被老闆性侵！隔壁房客錄下鐵證

景區認了！亞洲第一高瀑布靠水管放水

陸BMW加入電動車砍價割喉戰 純電i3打到骨折「只要76萬」

相似度99%！餐廳老闆娘撞臉減肥前的「賈玲」

周大福深圳廠傳突然關閉　員工錯愕

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

中通客車拚出口　台灣也是重要市場

史丹佛AI團隊承認「抄襲」北京清華系大模型！

比砒霜還毒！陸男吃一口昏迷兩天 罪魁禍首是一尾大鰱魚

中國官方出手購房救市　一線城市跟進

吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

更多熱門

相關新聞

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」

黑龍江哈爾濱一名7歲女孩近日與爸爸兩人在家時，爸爸突發心臟病倒地，她冷靜地拿枕頭墊起爸爸的頭，進行CPR後，拿速效救心丸幫爸爸服下，隨後打電話給媽媽。整個過程女孩處變不驚，孩子的母親表示，「這是女兒第一次幫爸爸急救。」

私密處好癢！她「用養樂多洗」醫驚呆　11招防感染

私密處好癢！她「用養樂多洗」醫驚呆　11招防感染

南消四大隊社區推廣急救技能

南消四大隊社區推廣急救技能

日冰球選手突OHCA倒地！神秘女觀眾秒衝救人

日冰球選手突OHCA倒地！神秘女觀眾秒衝救人

即／台84學甲段連環撞火燒車！傷亡不明

即／台84學甲段連環撞火燒車！傷亡不明

關鍵字：

中毒魚膽急救鰱魚偏方腎衰竭砒霜

讀者迴響

熱門新聞

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

今全台有雨　「下最大」地區曝

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

即／輝達首度超車蘋果！位列全球第二

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

即／高雄男大生校內墜樓亡！警急拉封鎖線調查

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面