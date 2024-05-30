快訊／台84學甲段驚悚火燒車！貨車猛撞施工車隊　傷亡不明

記者吳佩蓁／台南報導

台84東10K學甲段今（30）日下午發生火燒車事故，1輛載鋼捲的貨車不明原因撞上防撞車，接著又追撞施工車、山貓、壓路車等多輛大車，警消獲報到場時，發現車輛已全面起火燃燒，竄出大量濃煙，多台大車被燒到只剩骨架，傷亡不明，目前東向車道全面封閉，正全力搶救當中，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲台84線火燒車，目前傷亡不明。（圖／翻攝爆料公社）

▲大車被燒到剩骨架。（圖／翻攝台南道路救援張家班）

▲台84線學甲段火燒車，竄出大量濃煙。（圖／翻攝記者爆料網）