　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

司改會阻擋打詐新法　劍青檢改點名監委高涌誠「禍亂朝綱」

▲▼監察委員高涌誠。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員高涌誠被劍青檢改點名「雙標至極，無異竊據廟堂，禍亂朝綱」。（資料照／記者林銘翰攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院推出打詐四法修法，除加強嚴懲詐團，也要將科技偵查法制化，但民間司改會等團體在立法審查前夕質疑，打詐四法打開監控大門，侵害人民隱私，對此，基層檢察官組成的劍青檢改5日發表措辭強烈聲明，點名司改會核心人士、監察委員高涌誠「竊據廟堂、禍亂朝綱」，並指司改會無端阻擋立法，形同保護詐團。

司改會與台灣人權促進會等民間團體，在4日舉行記者會，質疑行政院提出的《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》、《科技偵查法》等打詐四法，隱藏諸多爭議，包括提高詐欺犯假釋門檻，違反比例原則，打開監控大門。

對於民團突然跳出來反對重要的打詐修法，阻止科技偵查法制通過立法審查，劍青檢改5日發表聲明表示「令人震驚」，痛批「詐團肆虐應舉全國之力防堵 請民間司改會停止禍亂國家」，劍青檢改並舉王義川宣稱可用手機流量分析群眾引發的爭議為例，認為流量資訊絕對有納入新法管理的必要。

劍青檢改聲明全文如下：

當前詐團肆虐橫行，民眾早已發出巨大怒吼。本會多次具體建言，應強化各項行政作為，並儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，更經過本會研討會大力呼籲，本週草案於立法院已有明顯進展，見到曙光。詎料，民間司改會竟在最後一刻，突然跳出來拿一堆荒謬且早已被草案解決的理由，試圖無端阻擋，根本禍亂國家，形同保護詐團是否淪為同路人，讓詐團無法可查，安心大賺暴利。

本會仔細審視民間司改會的通篇論述，毫無具體建言，更無任何解決方法，只知一昧批判反對。其已嚴重阻礙國家法制之進步，更經常假司法改革之名，表面上說保障人權，實際上讓國家缺乏法制，導致更沒人權，藉此縱容大量灰色地帶，滋養詐團生長，最後讓司法背鍋，其行徑無異傷害司法，更沒收被害人權益。

尤其，其核心人士高涌誠監委，近兩年來一再利用職權，反複彈劾檢察官，意在迫使承辦檢察官去偵辦特定人士；一方面卻又常高舉人權，吶喊保障人權，根本雙標至極，無異竊據廟堂，禍亂朝綱。試看最近有名嘴宣稱可用手機流量分析群眾乙事，該案尚在偵查中，本會不便評論，然不論調查結果為何，都更加證明流量資訊絕對有納入科技偵查法制管理之必要，民間司改會昨天記者會對這件事竟一句話也不敢吭，更足見渠等之政治意向和政治考量，其有何法律人之精神可言。

本會籲請立法院，科技偵查法制之立法乃國之大事，草案中有疑慮者均已刪除或補強，相關法官審查機制均已健全，請勿受民間司改會之不當干擾，盡速審查通過，為國家樹立完善之法律建制。

ET快訊
畢業生高樓丟椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償
全台濕答答！雨連下7天
唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化
快訊／大學教職員8樓墜落　宣告不治
獨／崔佩儀兒貝克宇將攻讀研所　「寶貝犬妹妹」全身腫瘤急回台
快訊／台版藍可兒懸案　關鍵老公摔死
快訊／台積電宣布捐大學、高中40億元！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

女住戶沒關門在廚房忙　色保全入侵熊抱襲胸！賠50萬獲緩刑

唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化...　解套需靠「善心人士」

停機械格位貿然升降損鄰車　扯隔熱紙太黑被吐槽：車窗開著

高職男屢潛女廁偷拍被抓「每次都沒事」　吹哨者還被逼刪影片

快訊／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

「台版藍可兒」成懸案！母女電梯內消失16年　關鍵夫修水塔摔死

超恐怖！「黑絲襪清潔女」站崗示愛帥醫5年　還跟蹤回家下場曝

司改會阻擋打詐新法　劍青檢改點名監委高涌誠「禍亂朝綱」

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

女住戶沒關門在廚房忙　色保全入侵熊抱襲胸！賠50萬獲緩刑

唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化...　解套需靠「善心人士」

停機械格位貿然升降損鄰車　扯隔熱紙太黑被吐槽：車窗開著

高職男屢潛女廁偷拍被抓「每次都沒事」　吹哨者還被逼刪影片

快訊／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

「台版藍可兒」成懸案！母女電梯內消失16年　關鍵夫修水塔摔死

超恐怖！「黑絲襪清潔女」站崗示愛帥醫5年　還跟蹤回家下場曝

司改會阻擋打詐新法　劍青檢改點名監委高涌誠「禍亂朝綱」

音樂節「夏戀嘉年華」起跑　麋先生等夯團全員報到

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

最低13100起！中華eMOVING「綠牌電動車」祭出限時199元資費

AI點餐機幫「張忠謀愛店」業績翻倍！佳世達：外籍旅客也不用害怕

沙崙戰士接替橋頭勇士　台南高鐵驚現開價5字頭

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉

邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成

「灰毛小薩摩耶」美容師以為發霉連洗3次澡　牠回家生氣嚶嚶哭

吉力吉撈變回「捕手砲」！葉總讚：守備越來越進入狀況

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

快訊／唐治平現身士林地檢！爆氣怒問：誰是唐先生？

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台中警272人異動　基層怒：長官出事我們扛

即／台東工安意外！怪手鏟斗脫落　工人遭砸破頭亡

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接去地檢署

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

更多熱門

相關新聞

詐欺犯罪危害防制條例今審查　劉世芳：四法連動才有效

詐欺犯罪危害防制條例今審查　劉世芳：四法連動才有效

立法院內政委員會5日審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，內政部長劉世芳受訪時說，打詐四法一起連動才有法治基礎，有效壓制詐騙猖獗的狀況。劉報告時指出，條例的條文可填補現行防制與打擊詐欺犯罪法令不足，從上游強化金融、電信及網路各面向之防詐作為；下游嚴懲詐欺犯罪；並建構保護詐欺犯罪被害人機制，以形成綿密且體系完整的防詐網絡。

離譜！搜「打詐四法」竟跳詐團廣告　洪孟楷：怎信政府打詐決心

離譜！搜「打詐四法」竟跳詐團廣告　洪孟楷：怎信政府打詐決心

國際特赦組織重視台灣憲法法庭結果

國際特赦組織重視台灣憲法法庭結果

10月返贓14億　法務部長：嚴懲詐欺

10月返贓14億　法務部長：嚴懲詐欺

TikTok政策　黃彥男：台灣需跟隨美國腳步

TikTok政策　黃彥男：台灣需跟隨美國腳步

關鍵字：

打詐司改會劍青檢改科技偵查

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面