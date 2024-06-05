司改會阻擋打詐新法　劍青檢改點名監委高涌誠「禍亂朝綱」

▲監察委員高涌誠被劍青檢改點名「雙標至極，無異竊據廟堂，禍亂朝綱」。（資料照／記者林銘翰攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院推出打詐四法修法，除加強嚴懲詐團，也要將科技偵查法制化，但民間司改會等團體在立法審查前夕質疑，打詐四法打開監控大門，侵害人民隱私，對此，基層檢察官組成的劍青檢改5日發表措辭強烈聲明，點名司改會核心人士、監察委員高涌誠「竊據廟堂、禍亂朝綱」，並指司改會無端阻擋立法，形同保護詐團。

司改會與台灣人權促進會等民間團體，在4日舉行記者會，質疑行政院提出的《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》、《科技偵查法》等打詐四法，隱藏諸多爭議，包括提高詐欺犯假釋門檻，違反比例原則，打開監控大門。

對於民團突然跳出來反對重要的打詐修法，阻止科技偵查法制通過立法審查，劍青檢改5日發表聲明表示「令人震驚」，痛批「詐團肆虐應舉全國之力防堵 請民間司改會停止禍亂國家」，劍青檢改並舉王義川宣稱可用手機流量分析群眾引發的爭議為例，認為流量資訊絕對有納入新法管理的必要。

劍青檢改聲明全文如下：

當前詐團肆虐橫行，民眾早已發出巨大怒吼。本會多次具體建言，應強化各項行政作為，並儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，更經過本會研討會大力呼籲，本週草案於立法院已有明顯進展，見到曙光。詎料，民間司改會竟在最後一刻，突然跳出來拿一堆荒謬且早已被草案解決的理由，試圖無端阻擋，根本禍亂國家，形同保護詐團是否淪為同路人，讓詐團無法可查，安心大賺暴利。

本會仔細審視民間司改會的通篇論述，毫無具體建言，更無任何解決方法，只知一昧批判反對。其已嚴重阻礙國家法制之進步，更經常假司法改革之名，表面上說保障人權，實際上讓國家缺乏法制，導致更沒人權，藉此縱容大量灰色地帶，滋養詐團生長，最後讓司法背鍋，其行徑無異傷害司法，更沒收被害人權益。

尤其，其核心人士高涌誠監委，近兩年來一再利用職權，反複彈劾檢察官，意在迫使承辦檢察官去偵辦特定人士；一方面卻又常高舉人權，吶喊保障人權，根本雙標至極，無異竊據廟堂，禍亂朝綱。試看最近有名嘴宣稱可用手機流量分析群眾乙事，該案尚在偵查中，本會不便評論，然不論調查結果為何，都更加證明流量資訊絕對有納入科技偵查法制管理之必要，民間司改會昨天記者會對這件事竟一句話也不敢吭，更足見渠等之政治意向和政治考量，其有何法律人之精神可言。

本會籲請立法院，科技偵查法制之立法乃國之大事，草案中有疑慮者均已刪除或補強，相關法官審查機制均已健全，請勿受民間司改會之不當干擾，盡速審查通過，為國家樹立完善之法律建制。