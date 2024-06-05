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社會 社會焦點 保障人權

明仁會花蓮分會擄人全身綁鞭炮凌虐！超跑放百萬現金　主嫌入監

記者張君豪／台北報導

刑事局5日宣布竹聯幫仁堂明仁會花蓮分會長林程矞（45歲、殺人未遂、組織犯罪等多項前科）以缺跑路費、女友懷孕要生小孩為由，向昔日共同在花蓮經營天九牌賭場的陳姓老大索討8千萬元安家費，甚至擄綁出言挑釁的仇家圍毆，押赴花蓮大橋旁空地以「煎釀三寶」手法把被害人全身綁滿鞭炮點燃凌虐，手段慘忍；刑事局偵二大隊會同北市、新北市、桃園、花蓮市警局共組專案小組，3月間拘提、傳喚林嫌及幫眾共12人到案，並查扣制式克拉克手槍、電擊槍、開山刀等證物。

▲刑事局逮捕涉嫌暴力討債、擄人凌虐明仁會花蓮分會長林男及幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌暴力討債、擄人凌虐的明仁會花蓮分會長林男及幫眾。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局調查，林男在道上作風強悍兇狠，曾因組織犯罪入獄台東署岩灣技能訓練所服刑，出獄後在花蓮經營詐團獲利頗豐，但又遭檢警查獲判刑4年半，之後他便棄案潛逃並籌措逃亡資金，2023年7月，林男找上當年與他在花蓮開設天九牌職業賭場的陳姓角頭索討8千萬元安家費，陳男認為當年開賭場分帳早已結清，但恐懼林男在花蓮勢力龐大小弟眾多，無奈找地方重量級人士說項，後來林男打折改要4千萬元，陳男無力支付，加上畏懼林男押人逼債，連夜逃離花蓮。

▲刑事局逮捕涉嫌暴力討債、擄人凌虐明仁會花蓮分會長林男及幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

結果林男找上陳男妻女討債，不僅找小弟照三餐到陳男家按電鈴恐嚇騷擾陳男妻女，甚至砸毀被害人座車，小弟還在陳男女兒座車上安裝GPS定位器掌握陳家人行蹤，導致陳男一家人身心俱疲，無奈向刑事局報案求助。

林男小弟在花蓮當地橫行，另名當地黃姓角頭認為黑幫派系不同，並不搭理明仁會幫眾，2023年10月雙方發生口角糾紛，林男小弟溫男率領7名小弟與對方談判，對方誤判情勢只帶一名小弟到場，遭溫男持開山刀、棍棒、辣椒水押往花蓮市區某車行圍毆，溫男為了立威，甚至把黃男押到花蓮大橋旁空地祭出「煎釀三寶」，將黃全身從頭到腳捆滿鞭炮點燃凌虐，見被害人全身被炸灼傷撕裂才把他放走。

▲刑事局逮捕涉嫌暴力討債、擄人凌虐明仁會花蓮分會長林男及幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警蒐證成熟，發現林男因涉詐欺、組織犯罪遭花蓮法院判刑4年6月通緝潛逃在外，但當地成員經常舉行聚會，警方趁花蓮分會幫眾今年3月27日高調開著麥拉倫超跑、Toyota Alphard、BMW轎跑車到鳳林參加某黑幫大老告別式後，在餐廳用餐時發動拘提、約談在餐廳內的20名幫眾，當天並同步在新北市深坑國道休息站逮捕林男，餐廳老闆還央求警方「拜託讓他們買單再帶走」。

警方檢肅明仁會花蓮分會長林男到案、移送入監，並在Alphard、BMW車上查扣制式、改造手槍2枝、彈匣2個、子彈40顆、開山刀、彈簧刀、電擊槍，麥拉倫超跑上還有兩捆、總額100萬元新台幣現金，警訊後依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌解送花蓮地檢署偵辦，林男因涉前案入獄執行，其餘幫眾被地檢署、法院裁定請回。

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