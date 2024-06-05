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黃仁勳「樂意看到別人成功」！醫師曝特質：這就是底氣

▲在廣達集團的展位，由林百里、楊麒令親自接待，黃仁勳也專心聆聽現場為他導覽廣達及雲達的產品。（圖／記者楊絡懸攝）

▲黃仁勳樂意看到別人成功，特質受到討論。（資料照／記者楊絡懸攝）

記者柯振中／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台掀起熱潮，先前說了一句「我很樂意看到她成功」，更是讓網友大讚格局廣大。對此，名醫姜冠宇也點出，這種特質在美國相當普遍，且願意看見別人成功的人「都是有底氣的人」。

黃仁勳2日在台大演講時，內容除了圍繞AI科技、數位孿生等主題，還特意點名了通化夜市，且夜市裡有名賣了43年水果的阿姨，且這間水果攤生意愈來愈好，「我很樂意看到她成功。」說出這句話以後，不少網友也為此大讚，格局廣大的人才會說出這種話。

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▼黃仁勳談到阿婆水果攤，很樂意看到阿婆成功。（資料照／記者黃國霖攝）

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

對此，姜冠宇在臉書上分享，黃仁勳喜歡看見別人成功，這種特質在美國相當普遍，畢竟身處移民社會，大家都相當辛苦，「你這邊失敗，搞不好我也很麻煩。所以大家一起成功來創造資源，把環境給弄好」，這也是美國與歐洲不太一樣的原因。

姜冠宇認為，最重要的是要避開有內耗的地方，旁人期待看見失敗的環境「你要懂得離開就對了」，只要離開一段時間，就會發現自己其實沒這麼遭。

姜冠宇以可樂來舉例，若是放在便利商店裡，一瓶只有10多元台幣，但如果是在高檔飯店，配個冰塊與檸檬，一杯就能賣到近200元，只要是在對的地方，任何餐點的價格過低都不太對勁，「這就是底氣。願意看見別人成功的人，都是有底氣的人。」

 

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